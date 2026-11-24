Espectáculos

Néstor Villanueva vuelve a apostar por su carrera musical y lo hace de la mano de un productor. En medio de la disputa legal que mantiene con Florcita Polo por sus hijos, y con el deseo de verlos, el cumbiambero sumó un nuevo proyecto junto a Martín Velásquez. La buena noticia le llegó después de que fuera captado cantando dentro de un bus de transporte público.

Fue el propio productor musical quien dio el anuncio en su cuenta personal de Instagram. Contó que prometió apoyar a quien verdaderamente quiere salir adelante y a quien se lo merezca, y que empezó con Villanueva una propuesta nueva.

El cantante recibió la noticia con entusiasmo. Se mostró emocionado con este nuevo paso en su carrera y lo compartió con sus seguidores: "Vamos con todo", escribió.

Días antes de ese anuncio, Villanueva había sido captado dentro de un bus de transporte público. Antes de empezar, dijo que cantar dentro de una combi es una forma de ganarse la vida, y luego interpretó 'Muchacho provinciano', de Chacalón.

Pero no todo es color de rosa. El artista también denunció a través de Instagram una cuenta falsa: mostró pruebas y pidió ayuda a sus seguidores para que sea reportada.

A eso se sumó otro problema en redes. El domingo 22 de noviembre informó que le habían cerrado su cuenta de TikTok. Contó que seguían molestando y que, al parecer, alguien había denunciado la cuenta. "No me van a parar ni callar", escribió.

Con productor nuevo y una propuesta en camino, Villanueva apuesta por la música mientras el proceso legal sigue su curso. ¿Le alcanzará para que las redes le den, al menos, un respiro?