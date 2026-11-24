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Carlos Alcántara, actor de 'La Gran Sangre' y jurado de 'Yo Soy', se pronunció sobre los comentarios que rodearon su separación de Jossie Lindly, después de más de 30 años de relación. Respondió a quienes lo señalan por supuestamente haber dejado de lado a sus hijos, en especial a Lorenzo, quien tiene necesidades especiales, y aclaró que el fin de su matrimonio no significa que haya roto el vínculo con su familia.

El actor reconoció que algunos comentarios le resultaron particularmente dolorosos. Entre ellos, los mensajes que lo responsabilizan de haber abandonado su hogar y a su hijo por tomar la decisión de separarse. "Cuando veo algo que dice: 'Eso te pasa por abandonar tu hogar y abandonar a tu hijo especial', eso me duele. Yo digo: ¿qué? Yo no estoy hablando de eso, yo no he hecho eso", declaró.

Para Alcántara, poner fin al matrimonio no implica desentenderse de sus responsabilidades como padre. "No es un abandono, a ellos no les falta nada. Quizás les falte mi presencia, a mí también me hace falta su presencia, pero las cosas son así. Las historias de amor también se pueden acabar", señaló.

También habló de Lorenzo, uno de sus hijos, y lo hizo con emoción al referirse a sus capacidades. Recordó las experiencias que le permitieron descubrir sus habilidades desde que era pequeño y contó que ha demostrado diversas potencialidades, que llegó a cantar en escenarios cuando él hacía sus presentaciones artísticas y que actualmente trabaja en el comedor de un colegio bilingüe.

El actor destacó además el papel de Jossie Lindly en la crianza de sus hijos, especialmente de Lorenzo, y reconoció que ambos han hecho un buen trabajo y que ella ha sido una gran mamá.

Respecto al tratamiento médico de Lorenzo, Alcántara aclaró que no está faltando a lo que profesa la medicina ni a lo que dicen los especialistas. Su inquietud, explicó, pasa por entender mejor cómo influye la medicación en su hijo: dijo que Lorenzo ha estado medicado y que él ve a un Lorenzo distinto cuando está lejos de la siguiente dosis. Contó que ya de niño Lorenzo hizo muchas cosas y que él alcanza a ver a ese hijo suyo, y se preguntó quién es el Lorenzo que está detrás de todo eso.