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Melanie Martínez volvió a hablar sobre su relación con Christian Domínguez y recordó el matrimonio que celebraron durante su romance. La cantante sostuvo que, hasta donde tenía conocimiento, no se trató únicamente de una ceremonia simbólica: su boda con el líder de la Orquesta Internacional era legal.

“Que yo sepa, todo era legal, pero después me salieron que no lo era”, dijo al recordar lo ocurrido.

Cuando le preguntaron directamente si la unión había sido simbólica, precisó que la celebración incluyó dos ceremonias. Según su recuerdo, se casaron tanto por la vía civil como por la religiosa.

Tres matrimonios y una hija

En la misma conversación, Martínez repasó sus experiencias sentimentales anteriores y mencionó que había tenido tres matrimonios. “He tenido tres. La primera con el padre de mi hija, que se desapareció y volvió tres años después. Luego me casé”, contó.

La historia con Domínguez empezó cuando ambos tenían 15 años. Tiempo después retomaron la relación y tuvieron una hija llamada Camila. La pareja se separó en 2010, en medio de cuestionamientos por presuntas infidelidades del cantante.

El antecedente que puso en duda la boda

Según información difundida en un programa de televisión, Domínguez se había casado con Tania Ríos en 2002, en la Municipalidad de Breña. Ese antecedente generó cuestionamientos sobre la validez legal de su posterior boda con Martínez, celebrada en 2006.

Años después, Martínez volvió a referirse a aquella unión y aseguró que se casaron por civil y religioso. Sin embargo, la existencia de un matrimonio anterior habría impedido que el cantante formalizara legalmente una segunda boda.