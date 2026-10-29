¡Gian Marco se lanza a la salsa con gira inédita en Lima!

Espectáculos

Gian Marco Javier Zignago Alcover, el reconocido cantautor peruano y ganador de tres Grammy Latino, nos sorprende con un giro musical. Tras 35 años de una carrera principalmente enfocada en la balada y el pop latino, el artista está listo para hacernos bailar con su nuevo álbum, “Bajo La Manga”, una producción que se zambulle en los ritmos tropicales sin perder esa esencia que lo ha hecho tan querido.

Este disco viene de la mano con una mini gira de tres fechas en Lima, en escenarios totalmente nuevos para él. "Estoy muy contento por volver a encontrarme con mi público peruano", soltó Gian Marco, y nosotros estamos más que listos para recibirlo con los brazos abiertos y los pies listos para la pista.

¡A mover el esqueleto en noviembre!

La primera parada de esta rumba es el 6 de noviembre en La Casa de la Salsa, un templo del sabor donde compartirá tarima con otros bravazos de la escena como María Grazia Polanco, Camagüey, César Vega y Zaperoko. ¡Tremendo junte salsero que promete ser una noche de puro goce!

Pero la cosa no acaba ahí. La generosidad musical de Gian Marco nos regala el 7 de noviembre un concierto totalmente gratuito en Minka. Sí, leyeron bien, ¡GRATIS! Una oportunidad de oro para escuchar lo nuevo y lo clásico con este toque tropical. Y para cerrar con broche de oro este ciclo de presentaciones, el 8 de noviembre lo tendremos en Barranco Bar, junto a Bembé, Zaperoko y más músicos invitados. Parece que la agenda de noviembre ya está copada con pura gozadera tropical para todos los gustos.

“Bajo La Manga”: Un disco para la pista

El nuevo álbum incluye siete canciones, con temas inéditos que nos harán explorar esta faceta salsera de Gian Marco, y una versión renovada de su clásico “Si Me Tenías” que seguro dará que hablar y nos hará mover el cuerpo de una manera diferente. Pero la joya de la corona, el tema central de la producción, es “Deja Que Te Rompa El Corazón”, una cumbia con toques de salsa que, según el propio cantautor, es "de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin". Además, cuenta que la escribió "pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos". ¡Así que ya saben, a practicar los pasos y a soltarse con este ritmo!

“Bajo La Manga” ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming, para que vayan calentando motores y aprendiéndose las letras antes de los conciertos. No hay excusa para no corear a todo pulmón.

El Zignago se reinventa (¡y lo hace bien!)

Con 35 años de trayectoria dominando la balada y el pop latino, este cambio de género marca un nuevo rumbo en su carrera. Gian Marco lo ve como "la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos". Y añadió, con esa sabiduría de años en la música: "Me alegra saber que aún está conmigo el instinto de buscar, de reinventarme musicalmente, sin perder mi esencia como artista y sin repetirme". ¡Bien ahí, Gian Marco! Esa es la actitud de un verdadero artista que no le tiene miedo a explorar.

Este momento de reinvención llega justo cuando el cantautor fue nominado a Compositor del Año en los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, que se celebrarán el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. ¡Una nominación internacional justo antes de que empiece la juerga salsera en Lima! Sin duda, un mes cargado de emociones y reconocimientos.

Esta estrategia de lanzamiento, con disco y gira simultáneos, busca consolidar su nueva etapa tropical en el Perú. ¿Será que después de Lima se anima a llevar este sandungueo por todo el país? Estaremos atentos, pero por ahora, ¡a prepararse para mover el esqueleto que la salsa de Gian Marco ya llegó para quedarse!