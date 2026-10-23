¡Silvia Cornejo ya es mamá por partida doble! Nació su varoncito en medio de la "fiesta en paz" con Jean Paul

Espectáculos

Silvia Cornejo, la exconductora que hace unos meses confirmó que estaba embarazada por segunda vez de su aún esposo, Jean Paul Gabuteau, ¡ya es mamá! La noticia explotó gracias a 'Amor y Fuego', que nos dio el dato: Silvia trajo al mundo a un lindo varoncito. Según el programa de espectáculos, la exmodelo habría sido sometida a una cesárea en una conocida clínica de Surco, ¡todo bajo control, al parecer!

Esta "bella noticia" no solo ha remecido a la familia y a los amigos más cercanos de Silvia, sino que también tuvo al papá de la criatura, Jean Paul, en la mira. ¿Recuerdan que andaban separados? Tras una relación de más de diez años, la pareja se separó después de ese ampay de Gabuteau con su ex, Analía Jiménez, ¡justo cuando Silvia estaba en la dulce espera! Aunque ahora están "llevando la fiesta en paz", el nacimiento llega con ese picante de fondo.

Los de 'Amor y Fuego' no se perdieron ni un solo detalle, ¡obvio! Contaron que Silvia ingresó a la clínica el 19 de octubre para empezar con el trabajo de parto. Las cámaras más intrépidas captaron a una pareja que, dicen, era idéntica a los papás de la exconductora. Y para rematar, al día siguiente, el auto de Jean Paul Gabuteau ya estaba cómodamente estacionado en la clínica. ¡Nadie se salvó de los flashes! Incluso Maju Mantilla, amiga muy cercana de Silvia, también fue vista en la clínica.

Después de varios días de guardia, cual paparazzi de Hollywood, las cámaras de 'Amor y Fuego' finalmente cazaron a Silvia Cornejo saliendo de la clínica, con la ayuda de una enfermera. Ahí confirmaron lo de la cesárea y que el bebé es, efectivamente, un varoncito. ¿La prueba irrefutable? El chofer del auto de la modelo fue visto con un arreglo color celeste y, para despejar cualquier duda, ¡un coche de bebé! Así se selló la llegada del nuevo integrante a la familia.

Al final, entre tanto seguimiento, ampay y especulación sobre el estado de la relación, lo que nos queda claro es que ya tenemos a un nuevo pequeño famoso entre nosotros. ¡A preparar las redes para el debut, mini Cornejo!