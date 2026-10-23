Paolo Guerrero llevó la camiseta blanquiazul (y el corazón) a Las Nazarenas

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El martes 20 de octubre fue un día especialísimo para Alianza Lima, pero no por algún partido, ¡sino por la fe! El equipo blanquiazul, fiel a su tradición, se mandó al Santuario de Las Nazarenas para participar en la clásica misa en honor al Señor de los Milagros. Y, ¿adivinen quién estuvo ahí, metiéndole todo el sentimiento? Ni más ni menos que Paolo Guerrero, junto a un buen grupo de compañeros y directivos del plantel. Como cada año, esta visita es clave para renovar la fe y agradecer las bendiciones, pero esta vez, la presencia del delantero íntimo hizo que la jornada se sintiera aún más poderosa.

Durante la celebración religiosa, el delantero íntimo nos regaló un momento que se sentía hasta los huesos. Paolo Guerrero, con la seriedad del caso, participó en una oración dedicada al pueblo peruano y, por supuesto, a toda la familia aliancista. Sus palabras buscaban pedir por la unión, la fortaleza y la fe de todos los que forman parte de la institución. Su plegaria incluyó a las personas cercanas a los integrantes del club y a las diferentes disciplinas que representa Alianza Lima.

Pero la cosa no paró ahí. El atacante también pidió al Señor de los Milagros que acompañe a la familia aliancista y fortalezca sus convicciones. La oración, en esencia, se enfocó en mantener la unión entre todos los integrantes del club y en encontrar esa fuerza necesaria para seguir afrontando los desafíos, tanto dentro como fuera de las canchas, que bien sabemos que no son pocos. El delantero continuó con su petición para que el Señor aumente la fe, mantenga unidos en el amor y dé la fuerza para ser testigos de su palabra, y cerró con la frase "Roguemos al Señor".

La presencia de Guerrero fue parte de una jornada que reunió a una delegación blanquiazul de peso: jugadores del primer equipo, integrantes del comando técnico, directivos importantes y hasta representantes de otras disciplinas deportivas de la institución. Es que esta visita anual a Las Nazarenas no es un evento cualquiera; es una de las actividades más arraigadas en el calendario de Alianza durante octubre, un mes completamente marcado por la devoción al Cristo Moreno. ¡Una tradición que se vive con todo!

Y como si fuera poco, la ceremonia de este año tuvo un significado especialísimo para Alianza Lima. En el marco de su ¡125.º aniversario!, el club no tuvo mejor idea que otorgarle al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas la categoría de socio honorario. ¡Así como lo leen! La madre priora, Sor Rosa de Jesús, fue quien recibió este reconocimiento tan peculiar, que además vino acompañado de una camiseta y una medalla conmemorativa. Nos preguntamos, ¿con este nuevo "socio", la suerte blanquiazul estará más que bendecida para el próximo campeonato?