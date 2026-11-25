Espectáculos

Christina Aguilera aterrizó en Lima el jueves 19 de noviembre para dar su primer show en el Perú. La artista se presentó en el Estadio Nacional y aprovechó los días de su estancia para turistear, comer rico y comprarse un montón de recuerdos.

Desde que pisó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sus fans, los Fighters, armaron una verdadera fiesta para recibirla. La cantante no se puso esquiva y se mostró súper cercana con todos: se tomó fotos, firmó discos y posó para las cámaras mientras se trasladaba hacia el hotel Westin, donde se quedó durante su visita.

La cantante es una artista y compositora norteamericana reconocida por su extensión vocal de cuatro octavas y su capacidad para sostener notas altas.

Un tour gastronómico y cultural

Aguilera no se quedó encerrada en el hotel. Se lanzó a conocer la ciudad y visitó puntos clave como la Huaca Pucllana y el restaurante Maido. En sus redes sociales, la cantante compartió un video el lunes que resumía lo que fue su concierto en Lima, usando de fondo la versión en salsa de su tema Ven Conmigo, la cual estrenó precisamente durante su show del sábado. El video venía con un mensaje corto pero directo.

Pero lo que más le llamó la atención fueron los sabores locales. En sus publicaciones del martes, mostró que probó causa limeña acompañada de chicha de jora y también tiradito. Mientras disfrutaba de la comida junto a su pareja, el productor Matthew Rutler, se le escuchó animada. Para cerrar con broche de oro el ambiente limeño, la artista salió a bailar al bar Velvet en una noche de relax con su equipo de trabajo.

Obsesión por las alpacas y un momento de tensión

Si hubo algo que fascinó a Christina, fueron los animales típicos. En un video grabado en una tienda de recuerdos en Miraflores, la cantante apareció rodeada de figuras de llamas y alpacas. Entre risas, confesó que le encantaban las que se veían más esponjosas y las que tenían diferentes tonalidades. Al final, escribió en sus redes: "Perú me robó el corazón. Una cultura tan rica, comida deliciosa, gente amable… y ni hablemos de las alpacas".

La visita también dejó felices a los comerciantes de Miraflores. Según relataron vendedoras del mercado de artesanías, el equipo de la cantante compró chullos, llaveros y diversos souvenirs. De hecho, la propia Christina eligió una llamita con lentes, varias figuras de alpacas, imanes y stickers.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad. El viernes 20 de noviembre, mientras la cantante caminaba por el establecimiento de artesanías, se sintió el sismo de magnitud 6.7 que afectó a Junín. El momento fue tan tenso que, según el testimonio de una vendedora, uno de los guardaespaldas tuvo que cargar a la artista para sacarla rápidamente hacia la calle.

El balance de la visita

Matthew Rutler, pareja de la cantante, también compartió su emoción por haber conocido el país. Mencionó que era su primera vez en Perú y aseguró que no sería la última, destacando que es un gran país donde se puede sentir el espíritu de la gente.

Después de vivir todas estas experiencias, Christina Aguilera partió del Perú el domingo, regresando primero a su hotel para concluir así su paso por la capital peruana.

¿Y tú, crees que la versión salsa de Christina ya es un hit o prefieres la original?