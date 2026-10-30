Paulo Coelho y la frase de 'El Alquimista' que te hará pensar: ¿le tienes miedo al fracaso?

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El novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho, de 79 años, es uno de esos capos que no necesitan presentación. Su nombre suena fuerte en la literatura contemporánea, y es que su obra maestra, "El Alquimista", lo catapultó a la fama mundial allá por 1988. Una novela que se volvió un éxito de ventas internacional y fue traducida a decenas de idiomas. Y lo más chévere es que, ¡38 años después!, el libro sigue dándonos qué pensar sobre los sueños, los miedos, la felicidad y la importancia de vivir el presente.

A través de la historia de Santiago, ese joven pastor andaluz que se lanza a una aventura por el desierto en busca de un tesoro, Coelho nos invita a meternos de lleno en nuestra propia búsqueda personal y a cacharnos con los obstáculos que siempre aparecen en el camino.

El miedo a lanzarte: "Sólo hay una cosa que hace a un sueño imposible de alcanzar: el miedo al fracaso"

Esta es una de esas frases que te caen como baldazo de agua fría, ¿verdad? Y no es para menos. En "El Alquimista", es el mismísimo alquimista quien le suelta esta pepita a Santiago mientras conversan sobre cómo cumplir sus metas. Y es que, seamos sinceros, muchas veces el verdadero problemón para alcanzar algo no son las barreras externas, sino ese cuco interno que es el miedo a enfrentarlas.

Ese temor a meter la pata, a perder lo que ya tenemos o a darnos cuenta de que las cosas no salieron como esperábamos, puede ser tan potente que nos hace tirar la toalla antes de siquiera intentarlo. Coelho nos pone a pensar en cuántas veces hemos dejado de hacer algo que moríamos de ganas por el simple hecho de adelantar un final trágico. La firme, a veces el miedo al fracaso pesa más que todas las ganas de cumplir ese sueño que tanto nos ilusiona.

Pero ojo, no intentarlo también tiene su precio. Es como renunciar a un montón de posibilidades sin saber qué hubiera pasado. La frase de Coelho nos dice clarito: perseguir un sueño no es tener la certeza de que todo saldrá perfecto, sino tener las agallas de dar el primer paso, aunque tengamos dudas y sepamos que podemos equivocarnos. ¡A lanzarse, pe!

La felicidad está en lo simple: "Las cosas simples son las más extraordinarias y sólo los sabios consiguen verlas"

Esta es otra joyita de "El Alquimista" que nos hace aterrizar. Habla de la búsqueda de la felicidad y nos invita a prestar más atención a lo cotidiano, a esos detalles que se nos pasan desapercibidos en la correteada del día a día. Esta frase aparece al inicio de la historia, cuando Santiago conversa con la anciana que le interpreta su sueño.

Y no, cuando Coelho habla de sabiduría, no se refiere a ser un cerebrito con mil títulos. Más bien, se refiere a esa habilidad que tenemos para mirar con atención y reconocer el valor de aquello que muchas veces ignoramos. En la vida diaria, con todas las preocupaciones y la carrera por alcanzar nuevas metas, a veces dejamos de lado esos pequeños momentos que también valen un Perú.

Esta cita nos propone cambiar el chip, entender que lo extraordinario no siempre está en lo difícil de conseguir o en lo que todavía nos falta. A veces, y solo a veces, está ahí, en las cosas más simples que ya son parte de nuestra vida.