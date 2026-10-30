¡Gian Marco 'se picó' en un podcast! Dijo que no regresaba, pero todo era una broma

Espectáculos

¡Agarra tu canchita porque la última del 'Zignago' te va a dejar con la boca abierta! Nuestro querido Gian Marco, ganador de tres Latin Grammy, estuvo de invitado en el pódcast dominicano "Desde Cero" y, de la nada, la entrevista se puso más picante que ají limo. El conductor del programa, 'Juancito', no se guardó nada y le lanzó una bomba que dejó a todos en shock: ¡calificó sus canciones de "horribles"!

La cosa empezó con un pequeño resbalón del conductor, quien lo llamó "Gian Carlos" . Después de la corrección, 'Juancito' soltó la artillería pesada. No solo cuestionó la calidad de su música, sino que sostuvo que el público escucha sus temas sin valorar realmente su calidad, aun cuando han sonado en toda Latinoamérica.

Frente a la aparente crítica brutal, Gian Marco no se quedó callado. Lejos de ignorar el comentario, nuestro artista siguió la dinámica, haciendo de cuenta que estaba al borde del arrepentimiento por haber pisado el set. Con total seriedad, le dijo que estaba "muy arrepentido" de haber ido al programa y que "nunca más en mi vida voy a regresar".

Como era de esperarse, el fragmento de la entrevista voló por todas las redes sociales, especialmente en TikTok, y la gente se armó un debate que parecía pelea de barrio. Algunos usuarios, indignados, tildaron el momento de humillación y criticaron la forma en que el presentador se dirigió a un artista de su talla. Otros, con el ojo más avispado, ya sospechaban que había gato encerrado y señalaban que todo era parte de una parodia, pidiendo que no se lo tomen tan en serio. Y obvio, no faltaron los comentarios que recordaron viejas polémicas del cantante, demostrando que las reacciones fueron de todo menos unánimes.

Pero aquí viene el gran plot twist, el que desinfla cualquier drama: ¡todo era una broma! Sí, señores. Esa aparente tensión, la "confrontación" y las frases punzantes de Gian Marco, todo estaba coordinado previamente con la producción de "Desde Cero". Así que no hubo ninguna ruptura real, ni una discusión espontánea. Fue puro teatro, un show para generar conversación y, hay que admitirlo, ¡lo lograron con creces!

Para que no quedara duda de que era puro cariño, 'Juancito' cerró el programa con un detalle que derritió a todos: le entregó a Gian Marco un regalo que le hizo recordar a su padre. Un gesto que le dio un giro total al final de la entrevista, dejando de lado la polémica de las canciones y dándole un toque más personal y emotivo. ¿Será que ahora todos los artistas querrán una "rajada" así para hacerse virales?