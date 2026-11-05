Paulina Villalobos rechazó entrar a Corazón Serrano y explicó el motivo: “Es demasiado sacrificio”

Espectáculos

Paulina Villalobos no necesitó pasar por ningún casting para que Corazón Serrano la quisiera en sus filas: el color de su voz cautivó a Edwin Guerrero y la agrupación le propuso entrar. Ella lo pensó y dijo no. La decisión le trajo varios cuestionamientos, porque mucha gente tomó a mal que no aprovechara una vitrina así.

Tras perder la final de la última temporada de 'Yo soy', la doble de Isabel Pantoja reapareció en redes sociales para hablar con sus seguidores. Ahí se sinceró: le hubiese gustado ser parte de Corazón Serrano, pero también disfruta mucho su etapa como imitadora.

Sobre la oferta fue directa: le hubiese gustado entrar, pero siente que es muy costoso. “Es demasiado sacrificio. Solista también es el camino”, dijo. Y cuando una usuaria le reclamó haber desaprovechado la oportunidad, respondió que entrar a una agrupación de cumbia es muy difícil, más para alguien como ella, que arrancaría desde cero y sin experiencia en el género.

Tampoco hay que olvidar de dónde viene: Paulina empezó desde muy pequeña en los concursos de canto, y lo que la hizo conocida fue la imitación de Isabel Pantoja. La cumbia era terreno nuevo.

Edwin Guerrero, voz y director de Corazón Serrano, contó que hubo dos conversaciones con Paulina y su mamá y que no dieron fruto. Dijo que la respuesta fue un agradecimiento por la invitación y la decisión de seguir como solista. “Lo de Paulina, ya se cerró”, comentó. Según Guerrero, a la agrupación le gustaría contar con ella, pero por el momento no será posible.

Queda la duda: ¿era la oportunidad de su vida o simplemente una puerta más? Nosotros creemos que hizo bien en elegir lo que disfruta, aunque sonaba a tren que no vuelve a pasar. Cuéntanos: ¿tú hubieras entrado a la cumbia o te quedabas cantando sola con tu voz?