Andrea San Martín y los peluches de Lara: la foto que acompañó con una canción

Espectáculos

Andrea San Martín volvió a usar sus historias de Instagram para mostrar un momento de su vida personal. Esta vez, la exchica reality publicó una fotografía en la que aparecen dos peluches de su hija menor, Lara, sobre una cama: uno de color morado, con una cola de sirena, y otro rosado, con un gran lazo rojo. Los dos juguetes salen juntos en la imagen.

Lo que llamó la atención no fue solo la foto. Andrea la acompañó con una melodía instrumental cuyo título puede traducirse como "Por siempre en mi memoria", y no escribió ningún mensaje junto a la publicación. Esa combinación, los juguetes de su pequeña y la canción, fue lo que despertó el interés por las circunstancias.

El post llega después de semanas complicadas para ella. Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor, presentó una denuncia y se generó un proceso a raíz de las presuntas agresiones contra la pequeña. Sánchez, extripulante de cabina, asumió el cuidado y la custodia temporal de la menor.

En tanto, Andrea vive un duelo por la ausencia de su hija en la casa que solían compartir. Lo contó ella misma en sus historias, quebrada y con la voz entrecortada, sin poder ocultar el dolor: "Estoy aprendiendo a entender este duelo que estoy viviendo. Nunca imaginé vivirlo, no sabía cómo iba a ser".

También reconoció que todavía intenta asimilar lo que está viviendo, que hay sentimientos que no logra comprender y que está aprendiendo a sobrellevar este momento. Fue al referirse directamente a la ausencia de su pequeña cuando terminó de quebrarse. Dijo sentirse incompleta y pidió prudencia, porque tarde o temprano, legalmente, todo se va a aclarar.

La influencer ha compartido otros mensajes sobre el difícil momento personal que enfrenta, y por eso la foto de los juguetes de Lara generó especial interés entre quienes siguen de cerca su caso. No es una publicación cualquiera: apareció justo en medio de ese proceso.

Dos peluches sobre una cama y una canción sin letra: lo que Andrea eligió mostrar dice más que cualquier texto. Su pedido de prudencia, mientras tanto, sigue en pie.