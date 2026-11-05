Melcochita teme que le impidan salir del país por la pensión de S/ 15 mil que le solicita Monserrat Seminario

Espectáculos

Melcochita tiene un nuevo frente abierto y no es menor. Monserrat Seminario, su expareja, le solicita una pensión de 15 mil soles mensuales para sus tres hijas, y él teme que, si no cumple, la justicia le dicte un impedimento de salida del país. Las demandas que ella inició siguen su curso y ya fueron admitidas. En la práctica, lo que está en juego no es solo cuánto tendría que pagar cada mes, sino también qué pasaría si no lo hace.

El proceso sigue pese a la distancia

Monserrat Seminario se trasladó a España junto a su nueva pareja, pero la distancia no puso fin a los conflictos que ambos arrastran desde su separación. Los procesos judiciales que inició contra él continúan avanzando y vuelven a generar preocupación en el entorno del artista.

Las demandas no han sido desestimadas y ya fueron admitidas, así que el enfrentamiento legal sigue aunque ella resida actualmente fuera del Perú. A Melcochita le cayó encima sin aviso: no esperaba que las acciones continuaran después de los cambios que se produjeron en la vida personal de su expareja. Contó, además, que incluso la ayudaron con la mudanza.

Sobre las acciones legales fue directo: "Quiere verme fracasado y hundido".

Los 15 mil soles que dice no poder pagar

El principal punto de discordia es la pensión de alimentos para sus tres hijas, cuyo monto asciende a 15 mil soles mensuales. El cómico cuestiona la cifra y sostiene que no guarda relación con su realidad económica actual.

A sus 90 años, considera que su capacidad económica ya no es la misma que tenía cuando desarrollaba una mayor cantidad de presentaciones y compromisos laborales. Sostiene que sus posibilidades de generar ingresos han cambiado y que ya no puede mantener el ritmo de trabajo de sus mejores años en el espectáculo. Hoy depende de trabajos puntuales.

Él insiste en que la suma no es asumible con lo que gana ahora, y ese es el eje de todo su reclamo.

El miedo a no poder salir del país

Hay un segundo frente que lo preocupa todavía más. Si no cumple con las obligaciones alimentarias que establezca la justicia, podría dictarse un impedimento de salida del país.

El motivo es concreto: sus viajes al extranjero representan una oportunidad importante para conseguir ingresos. Melcochita todavía realiza presentaciones fuera del Perú, aunque con menor frecuencia que en años anteriores. Esos compromisos no son permanentes, pero sí una fuente de ingresos que necesita conservar. A diferencia de otras épocas, cuando tenía una mayor actividad artística, hoy depende de oportunidades puntuales para seguir trabajando y sostener sus responsabilidades familiares.

Según su propio testimonio, suele viajar aproximadamente dos veces al año para hacer presentaciones y obtener dinero. Ya no cuenta con el mismo volumen de contratos que antes, así que cada salida pesa. Si hay impedimento, no sale y no tendría cómo darle plata a sus hijas, según planteó.

Su lectura es que cualquier restricción migratoria afectaría directamente su capacidad para trabajar y, paradójicamente, le dificultaría conseguir el dinero necesario para cumplir con la pensión.

Lo que dice su abogado

La preocupación también llegó a su defensa. Su abogado, Ysrael Castillo, se pronunció sobre el escenario que enfrenta su patrocinado y dejó una advertencia respecto de las consecuencias que podrían derivarse de los procesos. Al interpretar las acciones emprendidas contra el artista, fue contundente: "Lo que está buscando es mandarlo preso".

Con eso respalda el temor del cómico de que el enfrentamiento termine perjudicando su actividad laboral. Melcochita, mientras tanto, sigue rechazando la cantidad solicitada por Monserrat Seminario e insiste en que necesita mantener la posibilidad de viajar para conseguir contratos y generar ingresos, precisamente para responder por sus responsabilidades familiares.

Para él, el nudo es ese: le solicitan una pensión que, según dice, solo podría sostener con el trabajo que teme perder.