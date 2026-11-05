¡El desenlace! Karina y María Pía se aclararon todo sobre el cambio en el programa

Espectáculos

La cosa explotó tras años de distanciamiento. Karina Rivera y María Pía Copello se reunieron frente a frente en el programa 'Sin más que decir' de Copello para poner en claro lo que pasó durante la transición del espacio infantil 'Karina y Timoteo', que luego pasó a tener el formato 'María Pía y Timoteo'. Ambos dieron su versión de lo que fue un proceso lleno de malos entendidos y tensiones en la producción.

Desde el punto de vista de Karina, todo comenzó cuando tuvo que solicitar un descanso de la conducción. La razón era seria: su embarazo presentaba complicaciones, específicamente sangrados, lo que la llevó a temerme el bienestar del bebé. Por eso, pidió a la producción que buscara a alguien para cubrir su puesto de manera temporal. En una reunión con los ejecutivos, le solicitaron que sugiriera nombres para el reemplazo. La primera opción fue Anna Carina Copello. Sin embargo, ella desistió de la idea para enfocarse en su carrera musical.

Rivera entonces propuso a María Pía, hermana de Anna. Recibió un llamado de un productor llamado Guildo Chang para participar en el casting de un programa juvenil. María Pía, para ser sincera, no estaba convencida de ir porque su gran sueño era dirigir un espacio infantil. Ella iba con dudas, pero la insistencia de su madre la motivó a presentarse. Allí, al ver a Timoteo, tuvo una reacción de sorpresa, pues ella pensaba que su hermana, Anna Carina, sería la elegida para el puesto.

María Pía aclaró que nunca le habían notificado que Karina Rivera la había recomendado. Días después, la producción se comunicó con Anna Carina para ofrecerle la conducción, y María Pía, algo frustrada por no ocupar ese puesto aunque feliz por su hermana, hizo un viaje a modo de vacaciones. Tres días después, recibió la noticia de que Anna Carina había decidido no seguir con el proyecto; la cantante había participado en ensayos, pero sintió que la conducción infantil le generaba demasiada presión y no era lo suyo.

Tras hablar con su hermana y confirmar la decisión, María Pía regresó a Perú para asumir la conducción. Por su parte, Karina recordó los detalles de su salida del programa. Le pidieron que enviara videos de su matrimonio para preparar una despedida emotiva para los niños, contándoles que estaba embarazada y casada. Karina sugirió ser quien diera la bienvenida a la nueva conductora, pero su petición fue rechazada. El tema se repitió cuando, con unos ocho meses de gestación, fue convocada a TeleAmor, una campaña benéfica del canal. Karina debía animar la transmisión y preparar una canción. Trabajó junto a Jean Paul Strauss en un tema dedicado a sus "ratoncitos", haciendo referencia a su embarazo y su regreso. Una vez terminada la función, volvió a pedir permiso para saludar y dar la bienvenida a María Pía, pero la producción le pidió que se retirara tocando la canción mientras salía del estudio 4 de Barranco. Rivera decidió quedarse para ver el ingreso de María Pía y Timoteo, pero aseguró que nadie la reconoció ni agradeció por su trabajo.

Para ella, la situación fue muy dolorosa. 'Eso me afectó un montón, ni siquiera me dijeron gracias y salí de ahí con el corazón destruido', confesó. 'O sea, me tuvieron cuatro horas conduciendo a punto de dar a luz y ni siquiera un gracias', recordó.

Ante este relato, María Pía se explicó. Ella señaló que, en ese momento, solo seguía las directrices de sus superiores y que no tenía suficiente experiencia para cuestionar las decisiones de producción. Reconoció que el manejo de los criterios actuales de trabajo no era el mismo que el de hace tiempo. Sin embargo, no todo fue conflicto. Karina también confesó que su distanciamiento con Ricardo Bonilla, actor de Timoteo, ocurrió porque él nunca tuvo la cortesía de reconocer su presencia ni despedirse de ella durante su paso por 'María Pía y Timoteo'. 'Me dijeron que la televisión era fría y dura y recién ahí lo pude entender', compartió.

Lo que ambas lograron fue aclarar que no se perjudicaron la una a la otra. Tras compartir afecto y lágrimas, dejaron la puerta abierta para trabajar juntas en futuros proyectos, cerrando el encuentro con un baile del tema 'Casamiento en el zoológico'.