Britani, Cristóbal y July: el enredo que se armó en Al fondo hay sitio

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Britani (Verónica Infantes) ya no pudo ocultar más que le atrae Cristóbal (Franco Pennano) al verlo dentro de la casa Gonzales. Pasó en el capítulo más reciente de Al fondo hay sitio: la hija de Aparecida no paraba de mirarlo fijamente y su hermano Estiven se dio cuenta de la fijación. La pregunta que queda en el aire es cómo reaccionará July (Guadalupe Farfán).

El detalle que lo complica todo

Montalbán está casado con July y, pese a eso, Britani no tuvo problemas en fijarse en el hermano de Alessia. ¿Se enamoró perdidamente de Cristóbal? ¿Va a intentar conquistarlo aunque esté casado? Por ahora, todo pasa por miradas y por un hermano que se dio cuenta de la fijación.

Lo que dijo Franco Pennano

Franco Pennano regresó a Al fondo hay sitio como Cristóbal y, en una entrevista exclusiva, contó cómo es su vida junto a su esposa July en Recuay. Se sinceró al decir que extraña a su familia y vivir en Las Nuevas Lomas.

"Estamos ahora viviendo en Recuay y creo que es la mejor decisión que pudieron tomar... Igual extraño a Las Nuevas Lomas, mi familia, mis papás", expresó.

Con eso, Cristóbal y July no volverían al barrio.

¿July está embarazada?

Cristóbal fue consultado por la familia Gonzales sobre el motivo por el cual July no regresó junto a él a Las Nuevas Lomas. El hijo de Diego contó que su esposa no pudo viajar y Olinda lo interrumpió al decir que seguro es porque está embarazada por primera vez. Ojo con ese detalle: lo del embarazo salió de la boca de Olinda, no de Cristóbal, así que por ahora es una sospecha de la casa y no un dato confirmado. Saque cada uno sus conclusiones.

Volvió, pero preocupado

Cristóbal volvió a Las Nuevas Lomas para darles mucha alegría a los Gonzáles, aunque preocupado por la situación de su melliza Alessia (Karime Scander). El popular 'vampirín' se mostró algo avergonzado al explicar el motivo de la ausencia de July en el barrio.

Queda por ver cómo reaccionará July y si Britani intentará conquistar a Cristóbal.