Magaly Medina y el 'ayudín' de Deyvis Orosco: "Ahora los músculos se hacen con inflador"

Espectáculos

Deyvis Orosco impactó a miles con su nuevo físico. El líder de Grupo Néctar no se quedó solo en las fotos: su cambio terminó como tema de análisis en la televisión.

Magaly Medina, la conductora de espectáculos, no cree que la transformación del cantante se haya dado de manera natural. Por eso su programa se puso a revisar el cambio con lupa y convocó a dos especialistas para analizar los cambios drásticos.

El martes 3 de noviembre, Magaly Medina volvió a hablar del tema y aseguró que el cambio físico del cumbiambero habría tenido algún tipo de ayudín. "Ahora los músculos se hacen con inflador, ¿o helio quizá?", soltó. Para la conductora, el cambio en la musculatura fue radical y ocurrió en un tiempo muy breve, y no es que se haya visto al cantante ejercitándose ni siguiendo una alimentación adecuada.

En el mismo programa comparó la nueva apariencia de Deyvis Orosco con la que tenía Christian Domínguez, y señaló que se parecen bastante.

Qué dicen los especialistas

La Mackyna y Dilbert García, los especialistas convocados por el programa, coincidieron en que el cumbiambero habría acudido a la medicina para conseguir ese cambio.

La Mackyna apuntó que Deyvis Orosco estaría usando cosas más caras, de esas que solo las personas adineradas pueden costear, como la hormona de crecimiento, y precisó que no son anabólicos, pero sí ayudan a tener resultados. "No cualquiera se da ese gustito", dijo.

García, entrenador de Pamela López y Xiomy Kanashiro, fue más directo: esa asesoría viene con ayudín.

La advertencia

Después del reportaje, Magaly Medina comentó que Deyvis Orosco estaría cumpliendo su sueño de verse como chico reality, pero advirtió que cambios de ese tipo podrían perjudicar su salud y se mostró preocupada por el tema.

Seamos claros: la sospecha es de quien puso el cambio bajo la lupa, no un diagnóstico. Pero en el mundo del espectáculo un cambio de imagen genera más conversación que un estreno, y esta vez el debate se armó en tiempo récord. ¿Tú de qué lado estás: del puro entrenamiento y dieta o del club del inflador?