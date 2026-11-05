Florcita Polo terminó en emergencia y su hermana responsabiliza a Luiggi Yarasca

Espectáculos

Un nuevo enfrentamiento entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca terminó con la hija de Susy Díaz en el área de emergencia de una clínica en Surquillo. La información la dio a conocer Jhon Tirado, reportero del programa de Magaly Medina, que se trasladó hasta el centro médico y alcanzó a ingresar brevemente a emergencia.

De acuerdo con su relato, Florcita se encontraba postrada en una cama y cubierta con una sábana, mientras recibía atención y permanecía bajo supervisión médica. A su lado estaba su hermana, acompañándola durante su permanencia en el establecimiento de salud. El periodista precisó que había dos médicos pendientes de su estado. No consiguió una declaración directa de Florcita ni conocer de primera mano su versión sobre lo ocurrido, y su hermana tampoco quiso brindar declaraciones frente a las cámaras.

Lo que contaron las fuentes cercanas a la familia

Tirado contó que fuentes cercanas a la familia, entre ellas personas que trabajan en la casa de la hija de Susy Díaz, le señalaron que Florcita y Luiggi se habían encontrado nuevamente después del episodio registrado en Rústica. Aunque cada uno se había retirado del establecimiento por su cuenta, posteriormente se habría producido otro enfrentamiento en la vivienda de ella.

Ese segundo episodio habría terminado con un accidente relacionado con unas escaleras. "Un accidente con escaleras y demás", fue la referencia que hizo el reportero al explicar lo que sus fuentes le habían contado. No se explicó con precisión cómo ocurrió la caída ni cuáles fueron las circunstancias que la provocaron, y la información no permitió establecer si se trató de un accidente ni si alguien intervino directamente en lo sucedido.

Tirado indicó que el incidente habría ocurrido aproximadamente entre las 6:00 y las 7:00 p. m. Tampoco se precisó si existía una denuncia formal relacionada con este episodio. Todo lo referido al segundo enfrentamiento se mantuvo en el terreno de los testimonios recogidos por el reportero y de las versiones de personas cercanas a la familia.

La hermana y su acusación directa

Uno de los puntos que más llamó la atención durante el enlace fue la reacción de la hermana de Florcita Polo. Según el reportero, la mujer acompañaba a la paciente en la clínica y se encontraba visiblemente incómoda con la situación, y responsabilizaba directamente a Luiggi Yarasca por lo sucedido durante esa tarde.

Como no quiso declarar ante las cámaras, no se conocieron públicamente los detalles de su acusación ni los motivos específicos por los que señalaba al hombre. Su presencia en el centro médico sí permitió confirmar que Florcita estaba recibiendo atención en emergencia. Pese a ello, el programa no logró una explicación directa de la protagonista ni una reconstrucción completa de lo que ocurrió dentro de la vivienda.

El antecedente en Rústica

El segundo incidente se conoció horas después de las imágenes que mostraron a Florcita Polo en una situación de tensión con Luiggi Yarasca en Rústica de Pachacámac. Durante el programa se difundieron escenas en las que la hija de Susy Díaz aparecía llorando, despeinada y sin zapatos, mientras corría detrás de su pareja e intentaba evitar que se marchara del establecimiento.

Luiggi llevaba una maleta y parecía decidido a retirarse, mientras el personal de seguridad intervenía para mantenerlos separados. La discusión llamó la atención de los trabajadores y de otras personas que se encontraban en el lugar. Incluso se escuchó a una persona pedir que el hombre se fuera y que no ocasionara más problemas. El personal del establecimiento habría ayudado después a Florcita a recoger sus pertenencias y salir del lugar.

De acuerdo con la información que presentó el reportero, la historia no habría terminado con la salida de ambos de Rústica: las fuentes cercanas a la familia señalaron que volvieron a encontrarse en la casa donde ella vive, situación que habría desencadenado otro episodio de tensión. Fue en ese contexto donde se mencionó el accidente con las escaleras y el posterior traslado a la clínica. El programa no mostró imágenes de ese segundo incidente ni explicó cómo se habría producido, y tampoco afirmó que Luiggi la hubiera empujado o provocado directamente una caída.

La lectura del programa

Al conocer que Florcita había terminado en una clínica después de otro episodio conflictivo, Magaly Medina expresó su preocupación por la situación que atravesaba la hija de Susy Díaz. La conductora consideró que la relación con Luiggi Yarasca estaba generando un escenario perjudicial para ella y recordó que no era la primera vez que se conocían enfrentamientos entre ambos.

Medina calificó el vínculo como una relación dañina y habló de las dependencias emocionales que, desde su perspectiva, podían estar influyendo en la conducta de Florcita. También manifestó que esperaba que ella pudiera tomar distancia del hombre y evitar que situaciones así se repitan.