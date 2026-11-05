Alejandra Baigorria y la foto de sus inicios como empresaria: su primera máquina de coser, comprada a cuotas

Espectáculos

Alejandra Baigorria se subió a un trend viral de redes sociales, pero el carrusel terminó siendo otra cosa: un repaso de dónde viene. La publicación arranca con fotos actuales suyas, en escenarios iluminados y con vestidos de gala, y cierra con una imagen muchísimo más terrenal: ella junto a una máquina de coser, en el taller donde dio sus primeros pasos en el rubro textil.

La figura de televisión y empresaria no se quedó en el típico antes y después. En el mismo post contó los tropiezos, los reinicios y lo que todavía le queda por aprender. Y el resultado se lee más como una confesión que como una campaña de marketing.

El trend del chat que edita fotos

Las primeras imágenes del carrusel venían con frases encima que simulaban indicaciones a un chat para retocar fotos: subirle el brillo, bajarle un poco porque era demasiado y volver al inicio cuando el resultado no la convencía. Un juego que ya le dio la vuelta a las redes.

La última imagen cambió el tono de todo. Ahí ya no había brillo ni vestido de gala: apareció Alejandra Baigorria junto a una máquina de coser, en el taller donde empezó dentro del rubro textil, y recordó el momento en el que decidió invertir en esa primera herramienta de trabajo.

"A los 22 años compré mi primera máquina de coser a cuotas, sin imaginarme todo lo que vendría después", escribió junto a la fotografía.

De una máquina de coser a varios negocios

La publicación muestra una faceta distinta a la que suele exhibir en sus redes, donde comparte episodios de su vida personal, apariciones públicas y novedades de sus actividades profesionales. Esta vez el foco quedó puesto en el punto de partida de una actividad que, con el paso de los años, se amplió hacia distintos negocios.

Baigorria señaló que al revisar aquella fotografía puede dimensionar los cambios que experimentó desde entonces: ver todo lo que construyó como empresaria, sus negocios y los proyectos que siguen llegando le hace notar cuánto cambió su vida desde esa época. El recuerdo de esa primera compra a cuotas fue el hilo que unió sus comienzos con su presente.

Pero no todo fue mostrar resultados.

Los tropiezos y los reinicios

Lejos de presentar su recorrido como un camino lineal, la empresaria admitió que tuvo que corregir decisiones y volver a empezar en más de una ocasión. Su mensaje apuntó justamente a eso: el crecimiento de sus iniciativas estuvo acompañado de momentos difíciles. Reconoció que no todo ha sido bonito, que se equivocó mil veces y que hasta el día de hoy sigue aprendiendo.

También sostuvo que aún tiene metas por cumplir y asuntos por aprender dentro de su actividad empresarial. La reflexión acompañó el contraste entre la joven que adquirió una máquina de coser en cuotas y la mujer que hoy administra varios proyectos.

El consejo para los que todavía no arrancan

El mensaje final fue para quienes tienen una idea de negocio o una meta pendiente, pero la postergan por miedo a no contar con todos los recursos o las condiciones necesarias. Para ella, esperar el momento perfecto puede convertirse en un freno que no te deja ni salir de la partida.

"No esperen a tenerlo todo para empezar. Muchas veces tenemos tantas ideas y sueños, pero por miedo nos quedamos ahí", escribió.

Baigorria planteó que los comienzos modestos también pueden ser valiosos si existe una decisión concreta de avanzar, y alentó a sus seguidores a no descartar sus planes ante las dificultades iniciales. La diferencia, dijo, está en tomar la decisión y atreverse; no importa si se empieza de a poquitos, porque lo importante es comenzar y no quedarse con las ganas.

La fotografía junto a la máquina de coser quedó como el elemento central de su mensaje: el recuerdo de su primera inversión y de una etapa previa a la expansión de los negocios que mantiene en la actualidad.