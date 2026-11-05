Aída Martínez desató la bomba: lo que rechazó de Mario Hart y el porqué ¡solo quería dormir!

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Aída Martínez se salió con la suya en el podcast Café con la Chevez. La modelo tuvo una revelación candente sobre su encuentro con el ex chico de reality, Mario Hart. Confirmó que tuvieron un acercamiento en su momento, pero el desenlace fue nada romántico: ella lo dejó con las ganas por un motivo muy práctico: ¡estaba agotadísima tras una noche intensa de fiesta!

La conversación sobre su pasado surgió de la pregunta directa. Aída no se anduvo con rodeos; confirmó el beso que compartieron. Sin embargo, la noche no siguió el guion de novela. Ambos pasaron una salida muy intensa, y al final del asunto llegaron al departamento del exintegrante de Combate, donde ocurrió el momento que ella no había contado antes.

Durante ese encuentro, que ella detalló que se dio cuando Mario Hart estaba soltero, la modelo precisó que a pesar de las intenciones de él, ella se negó a continuar. La razón fue simple y directa: "Estaba cansada ese día. Yo le dije que iba a descansar. Una juerga nos habíamos metido ese día. Tenía que..." relató Aída Martínez.

Según su versión, Mario Hart sí quería seguir, pero ella puso un límite claro porque necesitaba dormir. Aunque él mostró un poco de fastidio ante el 'no', la modelo aseguró que él respetó su decisión. Él le preparó un espacio para que ella descansara, y al día siguiente ella se despertó y él ya se había ido a trabajar.

Aída comentó el momento en que ocurrió el episodio. Ella cree que fue justo después de que Mario Hart terminara su romance con Alejandra Baigorria, y antes de que empezara a salir con Claudia. La modelo detalló que, en ese lapso, él hacía sus propias cosas, y se le vio con diferentes chicas, .