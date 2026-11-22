Espectáculos

El regreso de Combate a la televisión peruana tendría nueva fecha, y no es la que se esperaba. María Pía Copello deslizó que el reality de competencia ya no llegaría a las pantallas durante 2026 y que su lanzamiento se produciría a inicios del 2027. El canal ATV todavía no anuncia la fecha de estreno y, mientras las semanas pasan, las especulaciones sobre el futuro del espacio crecen.

Combate es el reality que enfrentaba al equipo rojo y al verde en distintas pruebas físicas y de habilidad, y su posible retorno ha sido uno de los temas más comentados en los últimos meses. El programa podría volver bajo la producción de Marisol Crousillat y marcaría el inicio de una nueva etapa para uno de los realities más recordados de la televisión local.

"Veremos qué pasa el 4 de enero"

La afirmación de María Pía Copello, conductora de televisión, surgió durante una conversación en la que sus compañeros especulaban con la posibilidad de que vuelva a conducir el programa. Ella no precisó cuál sería su participación en el espacio ni confirmó si ya llegó a un acuerdo con ATV. Lo que dejó fue una frase, que se interpretó como una referencia directa al estreno.

También fue consultada por los rumores que vinculan a varias figuras con el proyecto, entre ellas Mario Hart, Renzo Schuller y Ethel Pozo. Kurt Villavicencio, uno de los conductores del espacio, recordó que el 4 de enero de 2027 será lunes y señaló que el estreno se produciría después de las celebraciones de Año Nuevo.

Ethel Pozo, Mario Hart y el equipo verde

En el set de 'Sin más que decir' el tema derivó en un ida y vuelta sobre quién podría asumir la conducción. Abneer Robles le preguntó a Ethel Pozo cuál es su relación actual con ATV y ella respondió que habría que conversar con su representante, Armando Tafur. Mario Hart interpretó esa respuesta como una señal de que existía algún acercamiento, pero Ethel se apresuró a aclararle que no había dicho nada.

El diálogo siguió entre bromas sobre las posibles duplas. A Ethel le dijeron incluso que podría quitarle el puesto a Mario Hart, y cuando le preguntaron si era equipo rojo o verde, dijo que es del verde. No confirmó que la hayan convocado para integrar el reality. Entre las combinaciones que se mencionaron estuvieron Mario Hart y María Pía Copello, María Pía junto a Ethel Pozo, y Renzo Schuller con la exanimadora infantil. Ninguna de estas posibles duplas fue anunciada oficialmente.

Pati Lorena y el dato de enero de 2027

Pati Lorena señaló que a ella también le llegó información sobre una eventual llegada de Combate a la televisión en enero de 2027. Para la comentarista, el proyecto debe contar con una buena recepción del público y con el respaldo de auspiciadores. Después se dirigió a Marisol Crousillat, a quien vinculó con el nuevo proyecto, y le preguntó qué estará haciendo Peter Fajardo, productor de 'Esto es Guerra'. No se brindaron detalles sobre su relación con el posible retorno ni sobre las decisiones que tomaría la producción.

Nada concreto todavía

En el mismo espacio se habló de otros proyectos que habrían sido evaluados para ATV, como un programa matutino con Ethel Pozo. Samuel Suárez dijo que por el momento no ve señales de que un espacio nuevo vaya a estrenarse durante las últimas semanas de 2026, y recordó que se habló de propuestas para la mañana y la tarde que no llegaron a concretarse públicamente.

Pati Lorena también opinó sobre María Pía Copello: para ella es una figura que evaluaría con cuidado cualquier propuesta televisiva, y sugirió que podría apostar por producir sus propios formatos. Aun así, remarcó que hasta ese momento no existía confirmación oficial sobre el estreno, los conductores ni la estructura del programa, ni siquiera la fecha de salida.

Hasta el momento no se ha difundido un anuncio oficial sobre el elenco, los participantes ni el horario de emisión.

Así que si alguien jura que Combate vuelve en diciembre, respiremos: por ahora lo único que hay es una frase suelta en un set y una fecha que nadie del canal ha confirmado. ¿Y ustedes, equipo rojo o equipo verde?