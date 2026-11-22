Espectáculos

Lesly Águila ya tiene a su reemplazo elegido dentro de Corazón Serrano, y lo dijo sin vueltas: es Anely Dávila. La integrante de la orquesta piurana soltó la noticia durante una transmisión en vivo de TikTok, mientras ambas conversaban con sus seguidores.

"El día que yo me enferme, Anely va a cantar todo mi repertorio. Autorizada, por favor", dijo Lesly. Autorización pública y con nombre propio para la exintegrante de La Bella Luz, de 19 años, que desde que se sumó al grupo liderado por Edwin Guerrero viene generando reacciones entre los fans.

Anely no pudo ocultar su alegría ante semejante responsabilidad, aunque también admitió que le da nervios. "Ahí estaré, más nerviosa", contestó entre risas. Y es entendible: meterse en el repertorio de una artista con tantos años de trayectoria no es poca cosa.

La razón de la confianza

Lesly explicó por qué cree que Anely puede hacerse cargo de sus canciones sin mayores inconvenientes: su versatilidad. Según comentó, la joven se desenvuelve con facilidad en distintos estilos musicales, y eso es justamente lo que la tiene tranquila. Dicho en corto: si algún día no puede subir al escenario, ya sabe a quién pasarle el micrófono.

La propuesta cayó en medio de una conversación relajada. Las dos cantantes hablaban de la acogida que había conseguido una de las canciones interpretadas por Anely y adelantaron que muy pronto podrían presentarla ante el público en sus conciertos.

El contexto de la controversia

El respaldo de Lesly llega después de que Anely Dávila protagonizara una controversia en redes sociales por su participación en una presentación musical. La situación dividió opiniones: mientras algunos cibernautas cuestionaron que la joven cantara ese tema, otros salieron en su defensa y señalaron que simplemente estaba apoyando a su compañera durante la presentación. El gesto, además, deja claro que la buena onda entre ambas viene creciendo desde que Anely se sumó a la orquesta.