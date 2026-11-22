Espectáculos

Christian Domínguez salió a hablar de Walter Yaipén. El cantante se pronunció sobre la descompensación que sufrió el fundador de Hermanos Yaipén mientras ofrecía un espectáculo y le mandó fuerzas a la distancia. No es un tema ajeno para él: Domínguez integró la agrupación de cumbia en una etapa de su carrera.

Hermanos Yaipén es la orquesta de cumbia peruana que Walter Yaipén fundó y que esta vez tenía un motivo grande para festejar: 26 años de trayectoria. Ese era el plan hasta que la salud se metió en el calendario.

El respaldo de Christian Domínguez

El intérprete le deseó una pronta recuperación y recordó la oportunidad que le dieron dentro de la orquesta. Dijo tener mucho cariño y respeto por él, y contó que en algún momento le dio la oportunidad, algo que agradece. También destacó el afecto que mantiene por quien fue su director musical.

Domínguez afirmó que espera verlo recuperado y de regreso en los escenarios, y le mandó fuerzas al conocer su estado de salud. El reconocimiento va en doble dirección: el cantante también valoró el respaldo que recibió años atrás, cuando formaba parte del grupo.

Hermanos Yaipén posterga su aniversario

La descompensación obligó a Walter Yaipén a detener de forma temporal sus actividades artísticas para enfocarse en su recuperación. Y movió la agenda de la orquesta: el grupo había preparado un concierto para celebrar sus 26 años de trayectoria, previsto para el 21 de noviembre a las 19:00 en El Huaralino Internacional.

En un pronunciamiento en sus redes sociales, Hermanos Yaipén confirmó que el espectáculo no se realizaría en la fecha anunciada. El grupo señaló que la decisión responde al momento de salud que atraviesa su líder y a la necesidad de que guarde reposo antes de retomar sus compromisos. La celebración iba a reunir a los seguidores que acompañaron a la agrupación durante más de dos décadas, así que la suspensión temporal generó mensajes de preocupación y respaldo hacia el músico.

“No hay mayor alegría que estar sobre un escenario”

Walter Yaipén también se pronunció después del incidente. En un mensaje dirigido a su público, agradeció las innumerables muestras de cariño, preocupación y mensajes que recibió, y reconoció que deberá mantenerse alejado de los escenarios por un tiempo.

Admitió que la postergación del concierto de aniversario fue una decisión difícil, porque la fecha tenía un significado especial para la orquesta. Dijo que sabe que el aplazamiento generó tristeza y preocupación en todos aquellos que esperaban compartir esa fecha tan especial, y que también le afecta no poder estar presente, por su cercanía con el público y su actividad constante sobre el escenario. “No hay mayor alegría que estar sobre un escenario compartiendo nuestra música con ustedes”, expresó.

Todavía sin fecha nueva

Por el momento, Hermanos Yaipén no anunció una nueva fecha para el concierto que iba a realizarse en El Huaralino Internacional. La agrupación dejó en pausa las actividades por su aniversario mientras Walter Yaipén continúa con su recuperación.