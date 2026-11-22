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Samahara Lobatón cumplió 25 años el 20 de noviembre, y su madre, Melissa Klug, le dedicó un mensaje por la fecha. En él le recuerda que tiene muchos sueños por cumplir y le dice que se siente orgullosa de ella.

Melissa abrió su mensaje con un "¡Feliz cumpleaños a mi segundo amor @samaharalobatonklug una de mis más grandes dolores de cabeza!" y le agradeció por sus tres nietos: Xianna, Ainara y Asael. También le deseó que la vida le dé infinitas razones para sonreír, que Dios ilumine cada uno de sus pasos y que nunca le falten salud, amor y sueños por cumplir. Y cerró diciéndole que la ama y que quiere que sea siempre muy feliz.

Dicho así suena a regaño, pero entre nos: ese dolor de cabeza viene con amor incluido y con tres nietos en el medio.

Las 12 las recibió acompañada de Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y otros amigos. Después vino el festejo con sus seres queridos, tal como se ve en redes sociales: Samahara publicó en Instagram una serie de fotos de la gran fiesta por sus 25. En los comentarios aparecieron el cariño de Pablo Heredia, a quien conoció en un reality de convivencia, y el de Renato Rossini Jr., que hizo lo propio.

Todo esto ocurre en medio de un delicado momento familiar. La semana pasada, Samahara terminó con los rumores sobre los malos momentos que su madre atraviesa por el estado de salud de un familiar. Aclaró que la persona enferma no es Melissa, destacó la fortaleza de su mamá y no dio más detalles: "Todo está bien, es un tema interno de mi familia... no es mi mamá (la persona que está enferma), estamos orando mucho y unidos como familia". Lo dijo en el podcast 'Q' Bochinche', al que llegó para hablar de Renato.

En ese mismo espacio negó tener un romance con Rossini, a pesar de sus constantes demostraciones de amor en redes sociales y en eventos públicos.

Así que Samahara arranca sus 25 con torta, amigos y un mensaje de mamá que cualquiera guardaría en captura. ¿Y Renato? Ahí sigue con sus demostraciones de amor, aunque ella ya aclaró que no hay romance. Que cada uno saque sus conclusiones... y que el mensaje de Melissa se guarde, porque esos no se escriben todos los días.