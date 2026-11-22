Espectáculos

Roca Rey no concibe las medias tintas. Ni delante de un toro ni en los asuntos del corazón. El diestro peruano se sentó a conversar con el empresario y conferenciante mexicano Oso Trava para su espacio Cracks Podcast y, en medio de un repaso por los aspectos más personales de su trayectoria, dejó una reflexión sobre su manera de entender el amor.

La entrevista íntegra todavía no se ha difundido. Lo que se conoce es un fragmento que sus responsables adelantaron y en el que el torero habla de la entrega sentimental con el mismo convencimiento con el que defiende su oficio. No menciona a Tana Rivera, pero es inevitable acordarse de ella al escucharlo.

Tana Rivera es hija de Eugenia Martínez de Irujo, aristócrata y socialité española, y de Francisco Rivera, y nieta de la duquesa de Alba.

De torero a torero

El fragmento arranca con un aviso: le habla de torero a torero. De ahí sale su teoría, que empieza por vivir la vida intensamente. No preocuparse si ahora no hay toros en la agenda. Entrenar como el que más cuando toca entrenar. Arrimarse, exponerse y expresarse como el que más cuando toca torear. Y, si en el futuro toca amar a una mujer, «ámala como el que más».

Es el vocabulario y la ética del ruedo trasladados a la vida privada: exponerse, comprometerse y no escatimar esfuerzos en aquello que merece la pena. Nada de medias tintas, ni con el toro ni con el corazón. Y que haya elegido justamente el amor para ilustrar esa filosofía no cae en el vacío: su vida sentimental acaba de cambiar de rumbo.

Leído en frío, el fragmento suena más a consejo de amigo que a respuesta de entrevista. Y, seamos honestos, es un consejo cómodo de dar y complicado de cumplir: en el ruedo hay cartel, aviso y hora exacta; en el amor no hay campana que te avise.

El 9 de octubre en Valencia

La relación entre el peruano y Tana comenzó a resquebrajarse el 9 de octubre, en Valencia, donde el espada tenía programado un mano a mano con Morante de la Puebla. La joven había acudido para acompañarle, pero una fuerte discusión habría precipitado el desenlace del noviazgo.

Ninguno de los dos ha querido convertir la ruptura en un espectáculo. Y, la verdad, se agradece: en historias así el silencio les ahorra a todos un par de titulares incómodos y un montón de especulación gratis.

«Yo a ella la quiero mucho»

El 9 de noviembre, cuando los periodistas abordaron al torero a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, él se cuidó mucho de dejar claro el afecto que sigue profesando a la nieta de la duquesa de Alba, a quien dijo querer mucho y considerar una muy buena amiga.

Amigos, playa y Guadalupe

En esta nueva etapa, Roca Rey cuenta con la complicidad de un grupo de amigos. Entre ellos está Victoria de Marichalar, otra nieta ilustre de la aristocracia española, hija de la infanta Elena. Junto a Tomás Páramo y María García de Jaime ha compartido unos días de descanso en México con el diestro: hubo playa, gastronomía mexicana y hasta una visita a la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Queda claro que esta nueva etapa tiene menos de drama y más de plan tranquilo.

Ahora ha vuelto al país en solitario y con una agenda que no le concede tregua. Monterrey, Guadalajara, San Miguel de Allende, León y Apizaco son las plazas en las que tiene previsto comparecer.

De momento, el peruano está volcado en una profesión que le exige una enorme disciplina y que, a juzgar por sus últimas declaraciones, también le ha dado buena parte de sus argumentos para desenvolverse tanto en el ruedo como en el amor. Nos quedamos con la duda: ¿se puede torear y amar con la misma intensidad sin que uno de los dos salga trasquilado?