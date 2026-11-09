Patricio Parodi habla de su muñeca 'medio destrozada' y espera saber si lo operan

Espectáculos

Patricio Parodi se sinceró sobre la lesión en la muñeca que viene tratando y que, al parecer, se le agravó por no darle la relevancia necesaria. El capitán de los guerreros contó que ya tiene los resultados de su resonancia magnética y que esperaba la lectura de los doctores para decidir si se somete a una operación.

El camino hasta el diagnóstico tuvo su vuelta. En un primer momento pensaron que no era algo tan fuerte: se hizo una ecografía por el seguro y le salió solo una inflamación. Pero él no quedó tranquilo, porque ya conoce su cuerpo y sabe cuándo algo es una inflamación y cuándo no. Se hizo la resonancia por su cuenta y el resultado fue otro: desgarro y fractura. "La muñeca sí, casi casi como que la tengo medio destrozada", dijo.

Y no es la primera vez que la pasa mal con esa muñeca: contó que tuvo la lesión hace buen tiempecito atrás y que venía compitiendo con dolor y con fastidio. La gente lo veía vendado, con la muñeca forrada, porque se la terminaban agarrando y le dolía.

La lectura de los resultados con el traumatólogo quedaba para el día siguiente a la entrevista, y de ahí sale si hay que operar o no. Un especialista ya le dijo que él lo operaría, pero Patricio quiere escuchar a distintos traumatólogos antes de decidir.

Lo que sí tiene claro es que, con operación o sin ella, "definitivamente voy a estar fuera de la competencia un tiempecito". Entre las alternativas está el yeso, porque muchas veces cuando hay fracturas te ponen yeso un tiempo y queda. La otra es la operación, que a veces es la más rápida y a veces no, pero es la que se necesita.

El equipo, mientras tanto

También habló de lo que pasa en la competencia. En la nota se dijo que por lo menos saben que es un tirón y que se esperaba que se reincorpore el lunes, para que pueda cubrir a los chicos. Ese día fue Francisco el que apoyó, y eso se agradece, porque el equipo quedaba con 3 y la cosa estaba complicada. Con Said de vuelta serían 5, y eso lo vuelve un poco más estable.

Quedan dos cosas por resolverse: qué dice el traumatólogo sobre esa muñeca y cuánto se nota la ausencia del capitán. ¿Ustedes qué harían: yeso y paciencia, o directo a la sala de operaciones?