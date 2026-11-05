Patricio Parodi despertó a Raúl Carpena con un bofetón en pleno camerino

Espectáculos

En Esto Es Guerra las horas previas a la competencia suelen ser de pura tensión, pero en los camerinos nadie puede bajar la guardia. Raúl Carpena lo aprendió de la manera menos elegante posible: se quedó profundamente dormido en uno de los sillones del canal antes de salir a la pista de juego.

Rendido por el cansancio, el joven guerrero descansaba plácidamente recostado sobre el mueble rojo, con la gorra a un lado, sin imaginar que se convertiría en el blanco perfecto para las bromas pesadas de sus compañeros.

Patricio Parodi se percató de la escena y no lo pensó dos veces. Con cámara en mano para registrar todo el momento, el capitán se acercó sigilosamente al sillón y le propinó un sorpresivo bofetón directo al rostro para sacarlo bruscamente de su descanso.

Y no quedó ahí. Tras la primera palmada, sus compañeros se sumaron a la chacota: sobándole la cara y dándole manotazos para evitar que retome el sueño, desatando las risas en el camerino mientras Carpena, completamente desorientado y cubriéndose el rostro, apenas podía entender lo que estaba sucediendo.

Fiel a su estilo provocador, el popular 'Pato' subió el video a sus historias de Instagram con un picante mensaje dedicado a su dirigido: "@rscarpena7 ¡No vale descansar, pericotón!". Bajo su mando, queda claro, no hay espacio para pestañear en las horas previas al programa.

Dentro del programa Parodi es capitán y Carpena está bajo su mando, y el mensaje lo dejó clarísimo: la siesta en el camerino no entra en el plan.

Los fanáticos, eso sí, festejaron el buen ambiente y las pesadas bromas que se viven detrás de cámaras entre los integrantes del programa de competencia.

Nuestra lectura: dormirse así, con el capitán y su cámara a pocos metros, es un acto de inconsciencia o de valentía extrema. Seamos honestos, nos reímos, y ese era el punto. La broma tiene gracia porque se queda en la chacota del camerino, y el video se cuenta solo.

Y ojo, Raúl, para la próxima: el camerino no es hotel y el Pato no es despertador.