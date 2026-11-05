Néstor Villanueva revela que lleva cuatro años y diez meses sin ver a sus hijos: “Todo se paga”

Espectáculos

El distanciamiento entre Néstor Villanueva y Flor Polo Campos sigue sin encontrar una salida. El cantante, exintegrante de Caña Brava, habló con las cámaras de 'Un día en el mall' y ahí puso cifra a lo que ya lleva años sin resolverse: cuatro años y diez meses sin ver a sus hijos. En la misma conversación respondió por la pensión de alimentos de S/10 mil, rechazó las críticas que lo señalan de usar la polémica familiar para conseguir beneficios económicos y aseguró que su principal deseo sigue siendo recuperar el contacto con los menores.

“En esta vida todo se paga”

Cuando el reportero le preguntó si creía que el karma terminaría poniendo las cosas en su lugar, Villanueva no esquivó la consulta: “Hay que tener en cuenta que en esta vida todo se paga”. El enfrentamiento con la hija de Susy Díaz sigue ahí, sin señales de arreglo.

Cuatro años y diez meses

El momento más sensible de la entrevista fue cuando habló del tiempo que lleva alejado de sus hijos. Contó que han pasado cuatro años y diez meses desde la última vez que pudo verlos y describió ese periodo como parte de una situación familiar que todavía no consigue resolver. Más que una diferencia entre dos exparejas, es una situación que, según sus propias palabras, lo tiene lejos de una parte importante de su vida. Villanueva es cantante y exintegrante de Caña Brava; Flor Polo Campos es empresaria e hija de Susy Díaz, y entre ambos hay diferencias por asuntos familiares y económicos que vienen de lejos.

Al explicar las razones de ese alejamiento, el cantante señaló que está relacionado con las denuncias presentadas en su contra. Ahí se detuvo: dejó claro que no quería extenderse sobre los asuntos judiciales y que prefería que sus abogados se encargaran de esos temas. De esa manera mantuvo su posición sin entrar en una discusión pública sobre cada una de las acusaciones ni sobre las medidas que se hayan adoptado durante el proceso.

La apelación a la pensión de S/10 mil

El otro tema de la conversación fue la pensión de alimentos de S/10 mil que Flor Polo Campos anunció haber conseguido en el proceso judicial que mantiene con su expareja. Villanueva confirmó que su defensa legal presentó una apelación contra esa decisión y cuestionó que ella hablara del resultado como si hubiera obtenido una victoria frente a él. Dijo sentir mucho que la otra parte hable de haber ganado, cuando para él esto no es una guerra ni una batalla.

Su posición sobre el monto es que una pensión debe establecerse considerando los ingresos reales de la persona que tiene la obligación de cumplir con ese pago, y en ese sentido cuestionó que se hable de cantidades sin tomar en cuenta la situación económica de quien debe asumirlas. Para él, el proceso no debería leerse como una competencia entre dos personas que tienen hijos en común.

Pódcasts, TikTok y la respuesta

Estas declaraciones llegan después de que Flor Polo Campos cuestionara las constantes apariciones del cantante en programas digitales y pódcasts. La empresaria manifestó su molestia por escucharlo hablar una y otra vez de la separación y mencionar tanto su nombre como el de sus hijos. A finales de 2025 dijo públicamente que estaba cansada de entrar a las redes sociales y encontrar ese contenido, y consideró que esos asuntos debían mantenerse fuera de la exposición mediática.

Ante esas críticas, Villanueva rechazó tajantemente que sus intervenciones en pódcasts tengan como finalidad lucrar con la situación. Aseguró que nunca ha hablado mal de la madre de sus hijos y cuestionó que ella no comprenda, según su versión, que sus declaraciones también responden a su condición de padre.

Queda una apelación en manos de los abogados, dos versiones que no se encuentran y una cifra que él mismo puso sobre la mesa: cuatro años y diez meses.