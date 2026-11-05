Nicola Porcella y la razón por la que le da todo a la madre de su hijo

Espectáculos

Nicola Porcella habló de Francesca Lazo, la madre de su hijo Adriano, y contó la razón por la que quiere darle todo lo que está a su alcance. Lo hizo en una edición reciente del programa 'Miembros al aire', donde el actor peruano se muestra ahora en una faceta más seria y madura en México, lejos de las polémicas que protagonizó cuando era parte de 'Esto es guerra'.

El dato que ordena toda la historia es uno: Francesca tuvo a Adriano cuando apenas tenía 19 años. Nicola reconoce los sacrificios que hizo al convertirse en mamá tan joven y, por eso, aseguró que hoy mantiene una buena relación con ella y que busca darle todo lo que esté a su mano.

Cuando le preguntan por qué se desvive por ella, su respuesta es simple: fue la que se llevó casi todo el trabajo duro. "Yo podía trabajar y darles y que estén bien", expresó, dejando en claro que valora todo el esfuerzo que Francesca hizo durante la crianza de su hijo.

También señaló que la madre de Adriano tuvo que dejar de lado muchas experiencias propias de la juventud para dedicarse al pequeño: "Perdiste parte de esa etapa, pues de divertirte, salir con tus amigos, viajar", le dijo. Nicola reconoció que ella se entregó a todo.

Del otro lado de la historia está Francesca Lazo, comunicadora de profesión y con experiencia en el mundo del modelaje. Tiene 35 años, nació en septiembre de 1991 y le gusta practicar deportes y natación. Se preparó en Argentina y México, donde obtuvo certificaciones como maquilladora profesional.

En su faceta de empresaria, inauguró su propio estudio de maquillaje, Makeup Studio, en septiembre de 2022, en el distrito de San Isidro, en Lima. Ahí ofrece servicios de maquillaje para novias, belleza, cosmética y cuidado personal, y sigue dictando clases de automaquillaje, algo que ya hacía antes de arrancar con el emprendimiento.

Que un papá se siente en televisión a decir que el otro se llevó la peor parte no pasa todos los días, y el gesto se agradece. ¿Tú ya le dijiste gracias a la persona que se partió el lomo por ti?