Flavia Laos responde "y por el bebé" a la propuesta de Luis Mateucci en Volverías con tu ex? 2

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El avance del capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2 mostró una ceremonia de compromiso con más de una sorpresa. Luis Mateucci fue uno de los que se animó a darle un anillo a Flavia Laos y lo hizo con un discurso sin vueltas: "Quiero comprometerme y no lo hago por el reality, no lo hago por quedar bien con nadie, solo por vos".

La respuesta de la cantante dejó a más de uno procesando. Soltó un "y por el bebé" que sonó a bomba y, un segundo después, se largó a reír: todo había sido broma. Punto para ella, porque el momento ya es material de resumen.

En esa misma ceremonia, Camila Nash quiso comprometerse con Austin Palao y le dijo que él sería el hombre que le daría la seguridad para demostrar su ternura, su vulnerabilidad y su amor. El peruano se tomó las palabras con cariño. Noelia Márquez, en cambio, no: le devolvió el anillo que le había entregado su pareja.

Los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 se pueden ver en Disney+ y Mega Go.