Patricio Parodi defendió a Leandro tras polémica con casco en Esto es Guerra

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¡Se armó el tremendo chongo en 'Esto es Guerra' otra vez! Patricio Parodi tuvo que salir con todo a defender a Leandro después de una jugada que dejó a Paul Michael sin casco. Para Mathías Brivio y Pancho Rodríguez, la cosa olía a mala intención. Pero 'Pato', fiel a su estilo de capitán, pidió revisar bien las imágenes antes de juzgar.

Patricio explicó que en esos piques es recontra normal que se forcejee, que se agarren de la colchoneta para avanzar. Consideró que las imágenes no demostraban necesariamente que Leandro hubiera intentado quitarle el casco. "Si tú observas a todos los chicos, siempre estamos forcejeando duro, agarrando la colchoneta. No he visto una mala intención", soltó el popular 'Pato', insistiendo en que repitan la jugada.

Además, el capitán de los Guerreros se fijó en la mano de Leandro durante el roche. "Pancho, mira la mano de Leandro. La mano de Leandro nunca lo agarra, él quiere ir a agarrar la colchoneta", argumentó, dando la cara por su compañero.

Pero Mathías y Pancho no compraron la idea tan fácil. Ellos mantuvieron su postura y le pusieron ojo al movimiento del brazo de Leandro. Ambos pensaban que sí pudo haber intención de quitarle el casco a Paul Michael, mientras todos veían la repetición en el set. Pancho recalcó que Leandro tenía el brazo libre, o sea, no había excusa de la colchoneta.

Al final, después de tanto dimes y diretes, ¿adivinen qué? El punto se tuvo que repetir. Este incidente es solo uno más en la larga lista de fricciones que hay en 'Esto es Guerra', donde Patricio Parodi siempre es el primero en saltar cuando cree que hay una falta o una jugada bamba.

No es novedad que 'Pato' Parodi alce la voz por su equipo o por las reglas. En las fechas más picantes, él siempre ha sido de los que exige transparencia y no se queda callado si ve algo raro o una actitud que desconcentra. Entre reclamos al árbitro y la revisión de videos, el ambiente siempre está calientito en el reality. Esos forcejeos efusivos son pan de cada día, pero él siempre pide que no se pasen de la raya con cobros injustos o berrinches para sacar ventaja.

¿Será que 'Pato' tiene razón o solo está defendiendo a los suyos cueste lo que cueste? ¡Uhm, el debate sigue abierto!