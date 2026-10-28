Pamela Franco demanda a Pamela López y busca sentar un precedente: “Quiero dar una lección”

Espectáculos

El culebrón entre Pamela Franco y Pamela López acaba de sumar un nuevo capítulo, y créannos, la historia no es para nada aburrida. La cantante de cumbia, que ha estado en el ojo de la tormenta por varias controversias, rompió su silencio y explicó con todas las letras por qué le puso una denuncia a la expareja de Christian Cueva. Lo hizo durante un homenaje que le hicieron en Ventanilla, dejando claro que no piensa quedarse callada.

La Franco, ni corta ni perezosa, defendió su decisión de ir a las autoridades para que evalúen bien el asunto. Esto pasó después de que ella misma se presentara en la Subprefectura de Miraflores, donde ya se inició el procedimiento por los agravios que denuncia. Y sí, esta movida ha vuelto a poner bajo los reflectores el enfrentamiento entre ambas, que ya tienen un historial largo de polémicas vinculadas al futbolista Christian Cueva.

Un límite para la libertad de expresión

Lejos de querer amordazar a la gente o impedir que opinen, Pamela Franco fue muy clara: ella reconoce el derecho de todos, figurettis y no figurettis, a decir lo que piensan. Pero, como ella misma lo puso, este derecho tiene un límite bien marcado. ¿Y cuál es ese límite para la cumbiambera? Cuando las opiniones se convierten en “calificativos” que, para ella, son ofensivos o “denigrantes”.

“Yo no quiero callar a nadie, la libertad de opinión y de expresión existe, pero se están extralimitando... Respeto la opinión de lo que cada quien pueda pensar de mí, pero creo que para todo hay un límite”, declaró la cantante, sentando su posición. La verdad, es un punto válido en esta era de redes sociales donde a veces se nos va la mano comentando.

La “lección” que busca dar

Uno de los puntos más jugosos de su pronunciamiento fue cuando explicó el verdadero objetivo de llevar este caso ante las autoridades. Pamela Franco no se anduvo con chiquitas y dijo que lo que quiere es “dar una lección” sobre cómo se usa esa famosa libertad de expresión. Y es que, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, los enfrentamientos terminan en los medios y las plataformas digitales, y a veces la gente se olvida de la línea.

Según explicó, considera que no se está llevando bien la libertad de expresión cuando se trata de poner adjetivos, insultar y denigrar a personas. Además, dejó claro que ella no se cree nadie para juzgar a los demás ni para desearles el mal. Agregó que no se considera nadie para catalogar ni desear el mal a otros. Está claro que lo que busca es diferenciar entre una crítica y un ataque personal, algo que, creemos, es importante de recordar.

¿Y Pamela López? Brilló por su ausencia

El drama dio un giro cuando la denuncia de Pamela Franco llegó a la Subprefectura de Miraflores, y la cantante acudió a las diligencias. La sorpresa fue que, según la información, ¡Pamela López no asistió a la citación! La expareja de Christian Cueva brilló por su ausencia, pero eso no ha hecho que la Franco se rinda. Al contrario, ha manifestado que sigue firme en su decisión de continuar con las acciones legales. Hasta ahora, no hay explicación oficial de por qué López no fue, ni se sabe qué consecuencias legales podría traerle su inasistencia. La cosa está que quema.

Hasta las últimas consecuencias

Este pleito no se va a quedar solo en dimes y diretes mediáticos. La abogada de Pamela Franco, saliendo de la diligencia, confirmó que no van a soltar el caso y que agotarán todas las vías posibles para que se evalúen los supuestos agravios que le atribuyen a Pamela López. “Iremos hasta las últimas consecuencias”, sentenció la letrada, dejando claro que van con todo.