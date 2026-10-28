Mario Irivarren aclara el misterio del anillo de Tabata: ¡no era "matri"!

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¡Alerta de chismecito aclarado! Nuestro Mario Irivarren, el exchico reality que nos tiene enganchados con su romance, por fin ha revelado el significado del anillo que le dio a su pareja, Tabata Suárez. Después de que la joya desatara un tsunami de rumores de compromiso matrimonial, 'La Calavera Coqueta' salió al frente para contarnos la verdadera historia detrás de este romántico detalle.

La verdad es que el anillo no era para una pedida de mano, ¡sino para oficializar su noviazgo! Así como lo lees. Mario Irivarren, el conductor, contó en el pódcast ‘La Manada Galáctica’ que las personas pensaron que le había pedido matrimonio, pero no: es el anillo con el que le pidió oficialmente que sea su novia. ¡Adiós a las teorías de boda a la vista, al menos por ahora!

Este momentazo ocurrió durante un viaje a Huancaya, un lugar que suena a pura postal de Instagram. Aunque ya habían viajado juntos antes a Puerto Rico –un viaje que calificó de muy lindo–, Mario decidió que Huancaya era el escenario perfecto para formalizar las cosas con la tripulante de cabina. ¡Qué tierno!

Y es que Mario y Tabata están viviendo una etapa especialísima. Después de más de catorce años de amistad, la chispa se encendió y decidieron darse una oportunidad como pareja. Recientemente celebraron su primer mes de enamorados, ¡así que el anillo fue el broche de oro para este inicio tan prometedor!

La convivencia es otro tema que Mario tocó. Aunque ambos comparten mucho tiempo juntos y él se queda mucho con ella, todavía no conviven oficialmente. Mario explicó que en un viaje se convive las 24 horas, así que es una buena prueba para ver cómo se desenvuelven estando juntos todo el día. ¡Una estrategia de alto riesgo, pero que por lo visto les funcionó!

El exchico reality nos dio un pase VIP a la intimidad de ese momento. Contó que estaban en la habitación del hotel cuando él sacó el anillo, tras decirle algunas palabras muy bonitas. Y el final fue de película: Tabata, que nunca llora, ¡derramó un par de lágrimas de emoción! Mario, romántico él, le entregó el anillo y fue un instante muy lindo, muy íntimo, muy feeling.

Así que, mientras esperamos a ver si se viene el "sí, acepto" de verdad en el futuro, por ahora la pareja está disfrutando a full de esta etapa de enamorados. ¿Qué te parece esta forma de oficializar el amor? ¡Un detalle que derrite hasta al más escéptico!