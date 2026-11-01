Paloma Fiuza: ¡Feliz con Santi y le dice NO a los realities de exes!

Espectáculos

¡Paloma Fiuza está en su mejor momento! La modelo brasileña ha dejado a todos con la boca abierta al soltar detalles de su romance con Santi Laumann y, de paso, contarnos sus planes en la televisión.

Según ella misma, está viviendo un momento "muy bonito" con su pareja, y se nota que está más que feliz. Y claro, ¿quién no quiere un partner así? Paloma valora que Santi sea muy deportista, disciplinado y estructurado, y que tengan el mismo estilo de vida. Dice que estar con alguien así la potencia mucho más y que además le permite ser ella misma. ¡Un golazo!

Aunque la pregunta del millón sobre la boda quedó en el aire, Paloma dejó clarísimo que esta etapa con el deportista es súper especial. ¿Recuerdan cómo se conocieron? Pues sí, para los incrédulos, Paloma confirmó que todo empezó en Mande quien mande. Dijo que está feliz con lo ocurrido y dejó atrás cualquier duda.

Pero no solo de amor vive Paloma. También habló de su futuro en la tele y nos rompió el corazón un poquito al confesar que su etapa de competidora ya se acabó. Dijo que le da mucha pena y que fue muy difícil dar ese paso y entender que realmente terminó. Pero ojo, que ya tiene otras cosas en mente.

La sorpresa mayor vino cuando reveló que le llegó una invitación para un reality de exparejas —sí, ese tipo de programa donde "¿Volverías con tu ex?"— pero le puso la cruz. Paloma fue muy clara: no quiere que se destapen cosas que tal vez ya dio por cerradas. ¡Un punto para la madurez! Así cuida su relación actual y se enfoca en el futuro.

Definitivamente, Paloma Fiuza está disfrutando su relación con Santi Laumann y ha decidido darle la espalda a la competencia y a los dramas televisivos del pasado. ¡Así se hace, Paloma! ¿Quién necesita un ex cuando estás tan feliz?