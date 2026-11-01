¡Otra vez a esperar! Shakira posterga su concierto en las pirámides de Egipto hasta 2027

Espectáculos

¡Otra vez el mismo cuento, mi gente! Si eres de los que ya tenía el pasaje a Egipto para ver a Shakira, prepárate para otro cambio de planes. La cantante colombiana acaba de anunciar que su tan esperado concierto frente a las majestuosas pirámides de Guiza se pospone, ¡por segunda vez!

Originalmente, el show estaba previsto para abril de 2026. Luego, se reprogramó para el 28 de noviembre de 2026. Ahora, la nueva fecha fijada es el 2 de abril de 2027, y será parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La intérprete comunicó la decisión a través de sus historias de Instagram, explicando que el aplazamiento se debe a las circunstancias actuales en la región. Como ella misma señaló, “con la seguridad y el bienestar de todos como la máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo”. No se juega con la seguridad, y Shakira lo tiene claro.

A pesar de estos tropiezos, la barranquillera mantiene la ilusión de pisar ese escenario único. Cantar frente a las antiguas construcciones egipcias es una meta importante en su carrera, y reconoció que le rompe el corazón tener que esperar un poco más para volver a estar con sus seguidores.

Para calmar a sus fans, envió un mensaje de que no ha descartado la presentación: “Pero quiero que sepan una cosa: Egipto, ¡ya voy!”. También agradeció la paciencia del público y prometió una noche inolvidable bajo el cielo egipcio, con las pirámides de fondo, cuando finalmente pueda concretarse el espectáculo.

El detalle es que, al toque del anuncio, su página web oficial ya mostraba la nueva fecha (2 de abril de 2027). Pero, ¡ojo!, la plataforma de venta de entradas todavía seguía con la fecha antigua del 28 de noviembre de 2026. ¡Un caos! Se espera que actualicen la información y que pronto comuniquen qué va a pasar con los boletos ya comprados. Hasta ahora, no se sabe si las entradas servirán para la nueva fecha o si habrá otras opciones para los que ya sacaron su platita.

Mientras tanto, este 2026, Shakira ha estado a full con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, recorriendo escenarios en América, Europa y Asia, con shows masivos y hasta una residencia en España. La espera es larga, pero la promesa es grande.

¿Será que para el 2027 ya tendremos la teletransportación lista para no perdernos la fecha?