¡Karla Tarazona se disfrazó de “las mentiras de su ex” y las redes explotaron!

Espectáculos

¡Se pasó de viva! Karla Tarazona sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al compartir el disfraz que eligió para celebrar Halloween. La conductora se metió en el personaje de "las mentiras de su ex", un atuendo que no pasó desapercibido y que generó un montón de comentarios.

El traje, que representaba a las mentiras, venía con varias frases que resonaron fuerte con su pasado sentimental, especialmente con la mediática relación que tuvo con Christian Domínguez. El disfraz iba acompañado de varias frases sobre promesas y excusas amorosas. Frases que, a ver, seamos honestos, ¡despertaron el chismógrafo de todos en internet!

Radio Panamericana difundió la imagen con el mensaje: "Me disfracé de sus mentiras, eso sí da miedo". Y claro, los usuarios no tardaron en atar cabos y recordar las polémicas historias de amor de Karla. Mientras algunos aplaudieron la creatividad y ocurrencia de su disfraz, otros no estuvieron tan de acuerdo y consideraron la broma inadecuada. Algunos internautas calificaron la broma de vergüenza ajena, aunque otros la apoyaron.

Recordemos que la historia sentimental de Karla Tarazona y Christian Domínguez fue puro drama y titulares. Empezaron su romance en 2014 y tuvieron a su hijo Valentino, pero dos años después todo explotó. La ruptura estuvo marcada por un escándalo con Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’, quien era pareja del cantante de cumbia en el reality de baile El Gran Show. Al principio, Domínguez negó cualquier relación de Isabel con su separación, pero Karla luego soltó la sopa: se sintió recontra traicionada al descubrir lo que realmente había pasado entre ellos.

Karla Tarazona, años después, confesó que lo más doloroso no fue solo terminar la relación, sino darse cuenta de que había vivido entre engaños. Incluso llegó a decir en una entrevista que separarse de Christian había sido uno de los momentos más bravos y difíciles de su vida. Curiosamente, la conductora no mencionó a su ahora esposo en el mensaje que acompañó su disfraz, pero las frases que eligió para su atuendo hablaban por sí solas.

Y tú, ¿qué dices de este disfraz? ¿Un diez por la originalidad o se le pasó la mano con las indirectas?