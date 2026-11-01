Eva Ayllón y Daniela Darcourt: ¡Serenata criolla que 'la rompió' en Nueva Jersey!

Espectáculos

Eva Ayllón y Daniela Darcourt armaron la jarana criolla de sus vidas en Nueva Jersey, convocando a más de 2.800 almas peruanas en el Centro de Artes Escénicas de Newark. El concierto fue una serenata por el Día de la Canción Criolla.

La maestra Eva Ayllón, nuestra cantante criolla por excelencia, invitó a la talentosa Daniela Darcourt al escenario del Prudential Hall, y ambas compartieron un repertorio de temas emblemáticos con temas emblemáticos de la música peruana. Entre los temas estuvieron “Andar andar” y “Cuando llora mi guitarra”, y no faltaron los homenajes a leyendas como Carmencita Lara, Lucha Reyes y la inmortal Chabuca Granda.

Uno de los momentos más puros fue cuando “Fina estampa” arrancó a capela con la voz inconfundible de Ayllón, para luego sumarse la potente voz de Darcourt. Eva Ayllón dijo sentirse emocionada por haber llegado con la música y los recuerdos del Perú.

El show no paró ahí. Hubo un bloque especial para Los Kipus, y clásicos como “Mal paso”, “Señor mentira”, “Hoy”, “Toro mata”, “Cuando llegue la hora”, “Cariño bonito” y “Enamorada de estar aquí” completaron el recital. La verdad es que la presencia de Daniela Darcourt, la salsera, fue bien recibida, y la misma Eva comentó: “Me gusta el color que le estamos dando a mi show y, sobre todo, la juventud, la fuerza y el dinamismo que tiene Daniela”.

Este conciertazo en Nueva Jersey es parte de una gira internacional que empezó el 9 de octubre y ha pasado por ciudades como Tampa, Miami, Houston, Dallas, Phoenix, Anaheim y Nueva York. ¿Creías que ahí acababa la cosa? ¡Para nada! La gira sigue el 31 de octubre en Wilmington, Delaware, y terminará el 1 de noviembre en The Howard Theatre de Washington D. C.

Pero la agenda de Eva Ayllón no da tregua. Después de la gira, el 12 de noviembre estará en Las Vegas para los Latin Grammy, donde compite con su álbum “Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]” en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Para cerrar el año, estará en Lima el 17 y 18 de diciembre con su espectáculo “Con guitarra y cajón” en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. ¡La patrona no para!

Este dúo dinámico le ha dado un aire fresco a nuestra música criolla, ¿o no?