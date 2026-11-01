¡No es Esto es Guerra! Angie Arizaga sufrió una caída en China y terminó en el dentista

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¡Susto en la China! Las vacaciones de Angie Arizaga nos dejaron una anécdota que no te esperas: de los paisajes soñados a un 'totazo' en bicicleta que la mandó al suelo. Parece que el viaje tuvo más adrenalina de la planeada, y no solo por la aventura, sino por ¡un accidente que no vio venir!

Todo empezó cuando la influencer, junto a Jota Benz, participaba en un recorrido en bicicleta de diez kilómetros. Angie, siempre con esas ganas de hacer una broma, vio a su pareja grabando tranquilo unos metros más adelante y se le ocurrió la idea maestra: 'Voy a asustarlo'.

Aceleró con todo para pillarlo desprevenida, pero en su entusiasmo, no se percató de otra bicicleta justo delante. 'Yo dije: ‘Voy a asustarlo’. Entonces voy corriendo con la bicicleta. Y en eso que por quererle ganar y decirlo, literal, yo fui la asustada y me saqué la mugre porque no vi una bicicleta adelante', contó Angie, recordando el momento con una mezcla de risa y sorpresa.

El golpe fue de esos que te dejan sin aliento por un segundo. Angie perdió el control, se fue de costado y hacia adelante, y cerró los ojos, preparándose para el impacto. Increíblemente, al principio, se levantó como si nada. 'Estaba vestida de blanco y encima me paré y estabiliza, no tenía nada. Y me preguntan si estaba bien y todo. Y yo: ‘No, no, sí, claro’. Seguí con la bicicleta', relató, demostrando su temple de exchica reality.

Pero la adrenalina es engañosa, ¿no? Después de llegar a la meta y cuando el cuerpo ya estaba en frío, la factura empezó a pasarle. 'Me empezó a doler la muñeca, la rodilla, el cuello, todo', explicó sobre las molestias que aparecieron. A la fecha, todavía le quedan algunos moretones que son el recuerdo físico de su fallido intento de broma.

A pesar del chicharrón, Angie ha preferido tomarlo con su humor característico. 'Pero bueno, me caí, pero en China. Yo lo llevo con el humor, la verdad, que fue algo totalmente graciosísimo', dijo, con esa chispa que la caracteriza. Incluso lo comparó con las situaciones que enfrentó durante su paso por Esto es guerra, dejando claro que ella le saca el lado positivo a todo.

Y por si el accidente en bicicleta no fuera suficiente drama, Angie Arizaga compartió otro episodio de sus desventuras asiáticas: ¡un dolor de muela que la tuvo a mal traer! La influencer nos mostró en sus historias de Instagram que acudió a un consultorio odontológico.

Según lo que publicó, 'todo empezó con un dolor de muela que me tuvo sufriendo en China'. Así que fue a revisarse. Lo curioso es que, además de la consulta por el dolor, Angie aprovechó el encuentro con el doctor para hablar de 'unos cambios que hace tiempo quería hacerme'. ¡Parece que el dolor fue el empujón perfecto para un makeover dental!

Entre caídas de bici y dolores de muela, las vacaciones de Angie en China fueron de todo menos relajantes. ¿Será que la próxima vez optará por un spa sin bicicleta ni dentista?