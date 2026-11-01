¿Laura Bozzo 'misia'? Su hija responde a los chismes sobre su fortuna

Espectáculos

Últimamente, los chismes sobre la situación económica de Laura Bozzo han estado por todas partes, especialmente después de su reciente emergencia de salud en México. Se rumoreaba que la famosa conductora, conocida como la 'Abogada de los pobres', habría perdido gran parte de la fortuna que amasó durante sus años de éxito en la televisión peruana y mexicana.

¿Se evaporó la fortuna de la 'Abogada de los pobres'?

El periodista mexicano Ernesto Buitrón fue quien avivó el fuego de las especulaciones. Él sostuvo que Laura Bozzo habría dejado atrás el dineral que ganó por años. Según Buitrón, esta supuesta pérdida se debería a gastos elevados, decisiones financieras equivocadas y personas que, según su versión, se habrían aprovechado de ella. ¡Imagínate! Él llegó a afirmar que “a Laura Bozzo la robaron mucho” y que su tren de vida en México era de locura, mencionando un penthouse en Polanco, una de las zonas más caras de Ciudad de México, valorado entre cinco y seis millones de dólares, con un alquiler mensual que rondaba los quince mil dólares. Además, detalló que la conductora solía comprar ropa exclusiva, joyas y relojes de oro de 18 quilates.

Frente a todo este revuelo, Victoria de la Fuente, la hija de Laura Bozzo, fue consultada en el programa 'Amor y fuego' sobre los comentarios de Buitrón. Y su respuesta fue bien directa, sin rodeos: “Yo de las finanzas de mi mamá en verdad no sé mucho”. Así de simple. Victoria evitó confirmar o desmentir el estado del patrimonio de su madre, manteniendo la reserva sobre los detalles económicos.

La hospitalización y los "dramas económicos"

Los rumores no solo giraron en torno a la fortuna, sino también a la hospitalización de Laura. Se especuló que su traslado al Hospital General de México se debía a que no tenía los recursos para una atención privada o porque no contaba con un seguro médico. Pero Victoria desmintió esa versión, aclarando que el cambio al Hospital General de México fue por recomendación de los médicos que la atendieron después de una primera intervención. Es que los especialistas consideraron que su tratamiento debía continuar en un centro con mayores recursos.

Victoria explicó que la decisión inicial de a qué hospital llevar a su mamá la tomó Aarón, el chofer de Laura, porque él era quien estaba con ella en México en ese momento crítico. La hija de la conductora fue enfática en negar que la elección del centro médico tuviera algo que ver con problemas financieros o con la falta de un seguro de salud. Aseguró que su mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita. Aunque no confirmó ni descartó si su mamá tiene una póliza de seguro, insistió en que recibe toda la atención médica que requiere.

El apoyo familiar y las críticas

Cuando se enteró del delicado estado de salud de su madre, Victoria estaba en Estados Unidos, pero no dudó un segundo en viajar a México para acompañarla durante la internación. Contó que estuvo en México hace dos semanas, cuando acababan de pasar a su madre a una habitación; estaba en Estados Unidos, se enteró y viajó. También resaltó que tanto ella como sus hermanos han estado muy al pendiente de la evolución de Laura Bozzo.

La joven también aprovechó para responder a quienes insinúan que solo se beneficia de la fama o el dinero de su madre. Sin entrar en mayores detalles sobre esos cuestionamientos, dejó clarísimo que su presencia en México tenía una sola prioridad: acompañar a Laura en la emergencia de salud. La familia ha preferido mantener en privado el diagnóstico y el procedimiento médico al que fue sometida la presentadora. Por ahora, Laura Bozzo sigue enfocada en su recuperación, con todo el apoyo de su familia y la atención médica necesaria en un centro que, según Victoria, está completamente preparado para sus necesidades. Entonces, ¿la 'Señorita Laura' está quebrada o solo es puro chisme? Parece que la verdad, como siempre, es más complicada de lo que parece en redes.