¡Carlos Alcántara se defiende! ¿Es ‘Cachín’ el ‘Señor de la noche’ o puro mito urbano?

Espectáculos

¡Prepárense, gente! Carlos Alcántara se dio una vuelta por el programa digital ‘Sin más que decir’, donde la idea principal era promocionar su nueva peli de ‘La gran sangre’. Pero ya sabemos cómo es la televisión: la conversación tomó un giro que nadie vio venir, o tal vez sí, cuando las conductoras María Pía Copello y Ethel Pozo, bien pilas ellas, aprovecharon la oportunidad de oro para sacarle el jugo sobre su conocida vida nocturna y todos esos ampays que ya son parte de su historia pública.

Y obvio, entre risas y comentarios bien cargados sobre su reputación de conquistador, las preguntas empezaron a llover. María Pía no se aguantó y le consultó si tenía novedades sobre ese famoso "chip de la juventud". Ethel Pozo, que no se queda atrás, intervino rapidito con la pregunta del "refill", provocando unas carcajadas generales en todo el set. Era el momento perfecto para abordar esos comentarios sobre sus apariciones nocturnas que tanto dan que hablar.

Pero ‘Cachín’, con ese humor que lo caracteriza, no se hizo paltas y respondió a todo, incluso cuestionando la fama que se ha formado alrededor de su nombre. “Soy un mito urbano. ¿Por qué me han hecho eso?”, soltó el actor, con esa ironía que le conocemos, dejando claro que no es que se la pase de juerga "todas las noches, los fines de semana, miércoles o los domingos o lo que sea". Es decir, ¡no vive de fiesta en fiesta como algunos piensan! Además, fue enfático en desmentir que regrese a su casa con una mujer diferente cada vez que sale, ¡qué roche con eso!

Para 'Cachín', salir no es solo irse de juerga, ¡ni hablar! Él usa estos encuentros para ampliar su círculo social, sí, para establecer nuevas relaciones y, obvio, para compartir un buen rato con sus patas de siempre. Para él, estos encuentros son valiosísimos, ¡un golazo! Le dan la chance de interactuar de verdad, de charlar, de reírse, y dejó claro que su fama de 'Señor de la noche' no significa que esté de fiesta constantemente.

Pero no todo fue ampay y vida nocturna. Alcántara también soltó algunos detalles de los cuidados que incorpora en su vida diaria para mantenerse impecable. Contó que actualmente asiste al gimnasio y entrena a full para estar en forma. Durante el espacio, hasta Pietro Sibille, que estaba presente, destacó la atención que el intérprete le ha dedicado a su condición física, tanto por su apariencia como por su bienestar personal. ¡Un capo!

Y sobre el famoso "chip de la juventud", que María Pía había lanzado al inicio de la conversación, ‘Cachín’ fue clarísimo: recurrir a esos procedimientos es una decisión súper individual. Él no los vende como un requisito indispensable para estar en buena condición física, sino que señala que cada persona es dueña de decidir si quiere o no someterse a esos tratamientos. Así que, nada de presiones ni de estándares inalcanzables.

Entonces, ¿será que después de estas confesiones vamos a ver a ‘Cachín’ con otros ojos o seguirá siendo nuestro eterno ‘Señor de la noche’ en la imaginación popular? ¡A ver qué dicen ustedes!