Ayer en Lima: ¡Halloween o jarana criolla! Un dilema sabroso para el 31 de octubre

Espectáculos

Lima vivió ayer, sábado 31 de octubre de 2026, una jornada doble que hizo vibrar a la ciudad. Con dos celebraciones que compartieron fecha pero ofrecieron experiencias totalmente distintas, los limeños tuvieron que decidir entre la mística del Día de la Canción Criolla y la adrenalina de Halloween. Mientras el criollismo llenó plazas y teatros de valses y guitarras, el terror se apoderó de conciertos y festivales.

La programación se extendió por toda la ciudad, desde el Cercado hasta el Callao, e incluyó desde actividades gratuitas hasta el Reggaeton Lima Festival 7 en el Estadio Nacional. ¿Se armó la jarana en una peña o se bailó con fantasmas en un centro comercial? ¡Aquí les traemos el recuento de lo que la rompió!

El festejo criollo que nos puso a zapatear

El Centro Histórico fue el epicentro de la tradición. La música peruana fue la protagonista de encuentros abiertos al público y actuaciones que celebraron nuestra cultura. La Gran Cajoneada en la Plaza Mayor de Lima, organizada por La Casa del Cajón con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, fue un planazo. Dirigida por el maestro Marco Oliveros, esta actividad gratuita reunió familias, músicos y aficionados de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. alrededor de nuestro instrumento emblema. Para participar activamente, había que inscribirse previamente.

La Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza, en el jirón Moquegua 376, no se quedó atrás. Conmemorando su cuarto aniversario, ofreció una jornada de presentaciones artísticas gratuitas desde las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con artistas y agrupaciones que difunden nuestro repertorio nacional. Eso sí, había que reservar y presentar DNI.

Además, hubo más puntos donde el criollismo se hizo presente. En la Municipalidad de Breña, se celebró “Herencia Criolla” de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. Plaza Norte tuvo a Pamela Abanto presentándose de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. Y para los que buscaban algo más alternativo, el Museo Camaná presentó “Criollismo Subterráneo” de 9:00 p. m. a 11:00 p. m. Ciudad Librera, en Pueblo Libre, ofreció el “Día de la Canción Criolla con Odalis” de 8:30 p. m. a 10:00 p. m., un evento para mayores de 18 años. También la “Peña Macabra” en el jirón Rufino Torrico 885, de 2:00 p. m. a 9:00 p. m., que mezcló música criolla con ilustración y hasta concurso de disfraces. ¡Qué tal mix! La Feria de Octubre en la Casa de Correos también se unió a la celebración de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Municipalidad de Lima también organizó actividades familiares y celebraciones criollas. En el Parque de la Muralla, desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., se realizó “Tradición Criolla y Patitas de Terror”, un evento que unió música peruana, danza de la morenada y ¡disfraces para mascotas! En la Alameda de Las Malvinas, hubo un taller artístico inspirado en la identidad criolla de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. Y en el Club Metropolitano San Pedro, en Ancón, armaron “Música con Sabor Criollo y Halloween” desde las 3:00 p. m. El Parque de las Leyendas, en San Miguel, tuvo la presentación “Ritmo y Tradición” a las 4:00 p. m., aunque para entrar, claro, había que pagar el ingreso habitual al zoológico.

Terror y diversión: el Halloween que la rompió

Para quienes prefirieron las calabazas y los sustos, Lima también tuvo un montón de opciones gratuitas, sobre todo en los centros comerciales. Plaza Norte, en Independencia, armó un fiestón con música en vivo, shows infantiles, personajes temáticos y actividades recreativas. ¿Lo más insólito? Una comparsa de capibaras y fotos con estos animalitos, además de títeres y el show de Candy Colorín. MegaPlaza Independencia también tuvo su “Concurso Mega Halloween” de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., ideal para lucir los disfraces más chéveres. El Show Candy Colorín fue de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., la comparsa de capibaras de 4:30 p. m. a 8:00 p. m., y las fotos con ellos de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. ¡También se pudo bailar con el gorila de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfrutar de música variada en el patio de comidas de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.! Las caritas pintadas estuvieron de 2:30 p. m. a 8:00 p. m.

Mall del Sur no se quedó atrás con las fotos con capibaras de Halloween de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. y su propia comparsa de 4:30 p. m. a 8:30 p. m. Ojo, algunas de estas activaciones, como las caritas pintadas en Mall del Sur, pedían compras mínimas o condiciones especiales para participar. ¡Hay que estar pilas con la letra chica!

¿Y la comida? ¡Perú Mucho Gusto se lució!

Para complementar la juerga, la feria Perú Mucho Gusto Lima 2026, organizada por PromPerú, fue otra alternativa top. Con una oferta gastronómica y cultural de las 25 regiones del país, el evento reunió gastronomía y expresiones culturales. ¡Un clásico que nunca falla para los amantes del buen diente!

Con tanta actividad, nos morimos de la curiosidad: ¿ustedes se disfrazaron o sacaron el cajón para armar una jarana de esas que hacen historia?