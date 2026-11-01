¡¿Trampa en EEG?! Raúl Carpena pidió disculpas después de su suspensión

Espectáculos

La polémica se encendió en el set de “Esto Es Guerra Desafío 14” cuando Raúl Carpena interrumpió la emisión para ofrecer disculpas públicas que nadie vio venir. ¿El motivo? Una “mala conducta” durante uno de los juegos del reality que lo llevó a ser suspendido, una sanción que la producción del programa ya había mencionado el día anterior.

El ‘guerrero’ salió al frente, sin pelos en la lengua, a justificar su accionar. "Quiero que sepan que no ha sido a propósito, creo que no viven la vehemencia del programa. Saben que soy el que tira la piedra y no esconder la mano, yo lo acepto. No fue mi intención hacer una trampa. Al televidente le quiero pedir disculpas si malinterpretó una mala conducta en el juego. Discúlpenme", declaró Carpena. ¿"Vehemencia del programa"? ¡Ay, Raúl, por favor! Suena más a excusa de último minuto para zafar. ¿"No fue mi intención hacer una trampa"?

Todo este chongazo venía cocinándose días atrás. El martes 27 de octubre, Raúl Carpena brilló por su ausencia al inicio de “Esto Es Guerra Desafío 14”. Y claro, la producción no perdió el tiempo y decidió mostrar imágenes del día anterior de un juego en el cual habría hecho trampa. La cosa se puso más intensa cuando Patricio Parodi hizo su descargo por lo sucedido.

Pero no todos en el programa estaban dispuestos a perdonar y olvidar. Durante una competencia de velocidad, cuando Raúl no pudo alcanzar a Leandro Cabello y este último se llevó la victoria, Kevin Díaz aprovechó el momento exacto para lanzar un misil verbal. Agarró el micrófono y, sin piedad, se burló: "Ahora quiero ver qué va a decir Raúl después de que adentro dijo que yo tenía tiempo acá y no me sabía las reglas. Él con cinco años acá y parece postulante. Todavía sigue fallando en reglas que acaban de pasar. No entiendo, de verdad". ¡Zapateada en seco!

Al final, Raúl se disculpó públicamente. ¿Será que Raúl aprendió la lección o volverá a caer en la “vehemencia” del juego? Solo el tiempo (y la tele) lo dirá, pero la verdad es que este tipo de dramas nos tienen a todos enganchadísimos. ¿Qué otra cosa podemos esperar de un reality que nos da de todo, menos paz?