¡Luciana Roy suelta la bomba! El ex de Laura Spoya la gileó con Israel Dreyfus de testigo

Espectáculos

Nuestra Luciana Roy, conocida por su chispa y espontaneidad, dejó a todos boquiabiertos en ‘Sin + Qué Decir’, el programa digital de María Pía Copello. La conductora, con su usual buen humor, decidió soltar un bombazo que nadie esperaba: el mismísimo Sebastián Gálvez, quien fuera pareja de Laura Spoya y además es hijo del alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez Olivares, se le lanzó sin miedo en plena salida nocturna. Y para rematar, todo ocurrió con un testigo de lujo: ¡Israel Dreyfus!

La anécdota, que provocó carcajadas y algún que otro suspiro en el set, se desarrolló en una discoteca. Luciana, que según ella misma cuenta, es de las que piensa que todo el mundo se le acerca con buena onda, no se imaginó la verdadera intención detrás de la conversación inicial. Comentó entre risas que creía que querían ser sus amiguitos. Pero la verdad, chicos, es que a veces, lo que parece amiguismo, es puro gileo.

Sebastián Gálvez, al verla, no dudó en acercarse. La charla, que Luciana pensó que iba por el lado amistoso, empezó a tomar otro giro cuando él le preguntó si planeaba ir a otro local esa misma noche. Ella le respondió que acudirían varias personas del grupo. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Pero la cosa se puso intensa cuando Sebastián, sin pelos en la lengua y bien directo, le soltó la pregunta del millón: quería saber qué tipo de relación tenía ella con Israel Dreyfus. ¡Claro, la curiosidad mató al gato, o en este caso, al gileador!

Luciana, sin dudarlo, le explicó que Israel es como un hermano para ella. Una respuesta clara y contundente, ¿verdad? Pues no para Sebastián. Él, con una insistencia que dejó a Luciana sorprendida, le repreguntó si era hermano de sangre o hermano así nomás. ¡Ay, por favor! Como si no le hubiera quedado claro. Ante semejante interrogatorio, Luciana tuvo que ser aún más directa: le recalcó que era su hermano, su causa, .

Pero la cosa no paró ahí. Sebastián, que claramente no se daba por vencido, lanzó la frase que remató la conversación y dejó entrever todas sus dudas: “La causa se come”, soltó, dejando a todos en el set entre risas y asombro por la audacia del joven. ¡Directo a la yugular, como diríamos aquí! Luego, para intentar buscar algún punto en común, le preguntó su edad. Luciana, pícara, le mintió y le dijo que tenía 28 años, a lo que él, ni corto ni perezoso, respondió que eran de la misma promoción.

Durante todo este recuento, las reacciones en ‘Sin + Qué Decir’ no se hicieron esperar. Los compañeros de Luciana comenzaron a lanzar pistas y a bromear con ella, intentando adivinar quién era el protagonista de la historia. Entre risas y más bromas, finalmente se confirmó que se trataba de Sebastián Gálvez, el recordado ex de nuestra Miss Perú Laura Spoya. Y, por supuesto, no podíamos dejar de lado a Israel Dreyfus, quien estuvo presente en el momento del “gileo” y reaccionó con gestos de aparente molestia en la discoteca, y luego siguió bromeando en el programa sobre lo incómodo que le resultó todo. ¡Imagínense el cuadro!

Al final de su relato, Luciana aclaró que, obvio, nunca fue al otro lugar que Sebastián le había propuesto. Menos mal, ¿no? Después de semejante interrogatorio, cualquiera saldría corriendo. Y tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar?