¡El ‘Gato’ Cuba se disfrazó por Halloween y la rompió con Ale Venturo!

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El ‘Gato’ Cuba y su pareja, Ale Venturo, no se quedaron atrás en la celebración de Halloween 2026 y ¡vaya que la hicieron linda! La dupla, que está viviendo un momento espectacular en su relación, hizo volar la creatividad y sorprendió a todos al transformarse en los inolvidables personajes de la exitosa película ‘¿Y dónde están las rubias?’.

Se inspiraron nada menos que en las famosas hermanas Tiffany y Britanny Wilson, que son el alma de la cinta. Lo más alucinante, y lo que realmente dejó a todos con la boca abierta, fue ver al futbolista, Rodrigo Cuba, ¡vestido de mujer de pies a cabeza! Su radical cambio, dejó en shock a más de un seguidor. Y es que la pareja, que últimamente la rompe con sus videos y la gran complicidad que muestran en sus cuentas personales de Instagram, se convirtió en la sensación de este Halloween y sin duda alguna fueron de los mejores disfrazados del año.

Rodrigo Cuba no dudó ni un segundo en compartir las divertidas fotografías que se tomó junto a Ale Venturo, inspirados al mil por la famosa comedia. El impacto fue inmediato: en un dos por tres, las imágenes acumularon más de 35 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios, demostrando el cariño y la aprobación del público. “Halloween 2026 😂”, fue lo que escribió el 'Gato' Cuba, el futbolista, en su publicación, acompañado de un emoticón que resumía la diversión. Las reacciones no se hicieron esperar, y amigos cercanos y seguidores invadieron sus redes. Natalie Vertiz fue de las primeras en comentar con un enfático “AMOOOO”, reflejando el entusiasmo general.

Pero no todo fue solo risa y goce, los usuarios de las redes también destacaron la increíble química y la bonita complicidad que existe entre el 'Gato' y la empresaria. Varios mensajes elogiaron lo bien que se complementan como pareja, y algunos incluso proyectaron un futuro duradero para la relación. ¡Una muestra clara del apoyo de sus fans!

Y hablando de ese futuro prometedor, aunque por ahora no hay una fecha o planes de matrimonio concretos sobre la mesa, la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo está más sólida que nunca. Después de que se concrete el pronto divorcio de Ale, la posibilidad de verlos llegar al altar podría hacerse realidad muy pronto. De hecho, en mayo de este mismo año, la empresaria ya había confirmado ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ que sí conversan sobre el matrimonio con el futbolista. Eso sí, ella tiene claro lo que quiere para ese gran día: algo sencillo e íntimo, lejos de todo el show. “Lo único que he dicho es que me gustaría algo sencillo, porque yo soy bien rochosa. Eso de bailar en el medio, así… me muero antes, de verdad. No, no, no puedo”, confesó entre risas, dejando clarísimo que los grandes lujos y el protagonismo excesivo no van con su estilo.

Con esa complicidad que nos regalaron en Halloween, ¿será que el próximo disfraz del 'Gato' Cuba será el de novio? ¡A esperar se ha dicho!