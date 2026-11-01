Magaly Medina rompe el silencio sobre por qué no tuvo hijos con Alfredo Zambrano

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Magaly Medina, conductora del popular programa ‘Magaly TV, la firme’, sorprendió a todos al sincerarse sobre una de las decisiones más íntimas de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano: no tener hijos en común.

Durante una conversación en el programa especial por los veintinueve años de su show, Magaly reveló que tanto ella como su esposo sí llegaron a considerar la idea de ampliar la familia. ¡Imagínense! Pensaron en la adopción e incluso en recurrir a tratamientos con óvulos para tener un bebé. Pero después de conversar sobre el tema, la pareja optó por seguir su camino sin asumir la maternidad o paternidad juntos.

Una vida de a dos, sin planes de pañales

La 'Urraca' fue súper directa y sin rodeos explicó que, al final, fue una decisión mutua, una de esas que te marcan el rumbo. “Hemos decidido y elegido no adoptar niños, no tener niños, yo no comprar óvulos y tener. Porque una oportunidad se discutió eso, hemos decidido caminar solos y disfrutar lo que nos quede de vida”, confesó la presentadora, revelando la profundidad de su acuerdo con Zambrano.

Para Magaly, su matrimonio con Alfredo es distinto a muchos otros. “Nosotros no tenemos hijos en común, porque muchos matrimonios están basados en hijos. Nosotros nos hemos elegido solos”, afirmó con la seguridad que la caracteriza. Es decir, su unión está basada en el amor y la compañía mutua, no en tener hijos.

La conductora de ATV no dudó en destacar las cualidades de su esposo, a quien describió como un hombre que "disfruta la vida". Es trabajólico, fuerte y disciplinado, pero juntos han aprendido a encontrar ese equilibrio tan necesario entre las responsabilidades y el tiempo para uno mismo y para la pareja.

La pareja comparte de todo un poco: salir a cenar, ir al cine, viajar y asistir a reuniones sociales. Para Magaly, Alfredo es su gran compañero de vida, y eso es lo que realmente valoran en su relación.

Mirando al futuro, sin certezas

Esta no es la primera vez que Magaly Medina habla de este tema. En marzo de 2024, en una entrevista con la periodista Mávila Huertas, ya había tocado el punto, revelando que sí quiso tener un hijo con Alfredo Zambrano. Sin embargo, en ese entonces, la vida jugó sus cartas: lo conoció cuando su sistema reproductivo ya no funcionaba como ella hubiera deseado. Incluso había considerado la posibilidad de quedar embarazada, pero los médicos le indicaron que no contaba con las condiciones para conseguirlo.

Ahora, con esta nueva confesión, Magaly reitera que la decisión de no tener hijos con Alfredo Zambrano es firme y bien pensada. A pesar de todo, la 'Urraca' también fue realista sobre el futuro. Reconoció que no puede asegurar si estarán juntos hasta la vejez, pues las personas y el amor pueden cambiar con el tiempo. “No sé si estaremos hasta que estemos viejecitos, no lo sé”, puntualizó.

¿Será esta una nueva tendencia en la farándula, priorizar la pareja antes que la paternidad?