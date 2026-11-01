¡Tremenda jarana criolla! “Cajón y Sabor” con Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco y El Zambo Barbieri

Espectáculos

“Cajón y Sabor” se programó para el 31 de octubre de 2026 en Scencia de La Molina, con música criolla, salsa, danzas peruanas y DJ en vivo. Las entradas se pusieron a la venta en Teleticket para esta celebración por el Día de la Canción Criolla.

Producido por La Compañía, el evento buscaba recuperar el espíritu de las grandes noches criollas, donde el cajón marca el pulso, las palmas acompañan y el público se une al canto y al baile. La propuesta era una primera edición de aproximadamente seis horas bajo el lema “La gran noche peruana”.

Un cartelazo criollo y salsero para enmarcar

El cartel reunía a tres figuras. Lucía de la Cruz, una de las voces más reconocidas del criollismo, sería una de las figuras centrales. Su trayectoria está ligada a canciones como “Vieja limeña”, “Yo perdí el corazón” y “Quiero que estés conmigo”.

Junto a ella estaría Brunella Torpoco, cantante chalaca, quien no duda al elegir su voz criolla favorita: “Lucía, por supuesto”. Ha explorado la música peruana en versiones de “Toro mata” y “Nuestro secreto”. Entre las canciones criollas que más disfruta cantar está “Se acabó y punto”, mientras que “Déjalos” es la que imagina llevando a la salsa. Para ella, en una buena celebración no puede faltar un buen cajón.

Para completar el trío, El Zambo Barbieri, referente de la jarana criolla, sumaría su voz y su repertorio. “La jarana la hacemos entre todos: uno canta y el público responde, acompaña con palmas y se anima a bailar”, señaló.

No solo música: ¡Una jarana que desborda el escenario!

“Cajón y Sabor” también contaría con María del Carmen Padilla, primera voz del Elenco Nacional de Folclore y exintegrante de Perú Negro. Ella alternaría la conducción con la interpretación de valses, polkas, jaranas y música afroperuana, acompañada por un marco musical estable. Su experiencia se sumaría a la puesta en escena.

La puesta en escena incorporaría estampas de zamacueca, festejo, landó y alcatraz, además de danzas norteñas y contrapuntos de cajón o zapateo.

La visión de “Cajón y Sabor”: Tradición que se renueva

Con esta primera edición, La Compañía busca convertir “Cajón y Sabor” en una cita anual por el Día de la Canción Criolla. El propósito es reunir a distintas generaciones para cantar, bailar y celebrar lo nuestro.