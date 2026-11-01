¡Sorpresa total! Cecilia Bracamonte se casó en secreto y su historia de amor es un milagro

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¡Agarra esa noticia! Nuestra eterna Cecilia Bracamonte, la voz que nos hace vibrar con cada vals, nos ha dejado boquiabiertos con una revelación de esas que solo el amor verdadero puede escribir. No, no es chismecito cualquiera: la maestra criolla, ¡se casó con la mujer de su vida!

La bomba explotó durante una entrevista para el pódcast de Magaly Medina, que salió el 29 de octubre. Cecilia se guardó este notición incluso de su libro de memorias, 'Gracias por tanto', donde no aparece. Nos contó que se casó hace dos años en Miami.

¿Quién es la afortunada? Se trata de Liliana, y aquí viene lo más increíble: ya se conocían desde antes, pero estuvieron separadas ¡treinta y ocho años! Sí, leíste bien. Después de casi cuatro décadas, el destino les dio un empujón y, a los setenta y cuatro años de Cecilia, decidieron dar el gran paso.

El matrimonio fue en Miami en 2024. Y claro, ¿por qué tan lejos? Porque nuestra legislación aquí en Perú todavía no se pone las pilas con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ellas eligieron Miami para celebrar su unión. Y atención, ¡es el primer matrimonio para Cecilia!

La verdad, nos derrite verla tan plena. Tras vivir despedidas, decepciones y momentos difíciles, y luego de haber sido pareja del compositor Augusto Polo Campos, Cecilia asegura que esta relación con Liliana le ha traído una felicidad, una transparencia y un "amor bonito" que no había conocido antes. "Lo que nos ha sucedido a nosotras es un milagro," confesó emocionada.

Este notición llega justo cuando presenta su libro 'Gracias por tanto', donde cuenta de todo, desde su infancia hasta sus caídas y levantadas. Y si quieres tu ejemplar, la cantante criolla estará ofreciéndolo en su concierto del 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. ¡Un combo perfecto para celebrar la vida y el amor!

¡Qué viva el amor y las segundas oportunidades! ¿Quién más está pensando en reencontrarse con su amor del pasado después de esta historia?