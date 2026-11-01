Natalie Vértiz se puso azul por Halloween y la rompió como Neytiri

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¡Atención, gente! Natalie Vértiz nos ha dejado a todos con la boca abierta, pero así, ¡sin posibilidad de cerrarla! Para este Halloween, la modelo decidió ir más allá de un simple disfraz y nos sorprendió con una transformación que, si no es de otro mundo, ¡le pegó en el palo! Se metió en la piel de Neytiri, personaje de la saga 'Avatar', y el resultado fue tan espectacular que, obvio, sus redes sociales explotaron.

Nuestra exreina de belleza no ocultó la emoción que sintió al cumplir este deseo. Parece que no era una idea de la noche a la mañana, sino un sueño que Natalie venía persiguiendo desde hace varios años, incluso porque muchos de sus seguidores ya le decían que tenía un aire a la protagonista que interpreta Zoe Saldaña. “No saben los años que llevaba queriendo convertirme en Neytiri”, escribió Vértiz en su cuenta oficial de Instagram, dejándonos claro que esto era un anhelo profundo. Y al ver las imágenes, uno se da cuenta de que la espera valió cada segundo.

Según Natalie, disfrutó un montón cada etapa de este proceso creativo. De principio a fin, fue una experiencia que la llenó, y no dudó en expresar su total admiración por el increíble universo que el director James Cameron logró crear para la película. Un mundo tan bien construido que te transporta y te hace reflexionar. Justo hablando de reflexiones, Natalie también compartió su lectura de la famosa frase de 'Avatar': “I see you”. Para ella, esa expresión significa mucho más que solo ver a otra persona con los ojos; es conectar con la esencia, con el alma, con lo más profundo de alguien. ¡Una paja, la verdad! Nos hizo pensar más allá del disfraz y los caramelos.

Por supuesto, detrás de un trabajo tan detallado y bien logrado, hay un talento que merece reconocimiento. Natalie Vértiz le dio todo el crédito a la maquilladora Sandra Llosa, quien fue la encargada de lograr su apariencia inspirada en el personaje. La modelo no solo agradeció la experiencia compartida, sino que también destacó la capacidad y el arte de la profesional. Y como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, que quedaron en shock. “¡Qué tal look!” e “¡Increíble!” fueron solo una probadita de la avalancha de elogios que recibió nuestra Natalie.

Honestamente, hay que sacarse el sombrero con esta caracterización. No es solo un disfraz de Halloween; es una verdadera obra de arte que demuestra la dedicación y el ojo para el detalle. ¿Quién más cree que Natalie ya está lista para su propio spin-off en Pandora?