Jessica Newton: El 'verdadero' motivo de su salida del Miss Grand Perú y el audio a Luciana Fuster

Espectáculos

Después de varios días de especulaciones, Jessica Newton se pronunció sobre su desvinculación del Miss Grand Perú y su reemplazo por Luciana Fuster. La empresaria usó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores y ponerle fin al chismecito, revelando que la decisión no fue de la noche a la mañana.

Según Newton, la decisión de qué franquicias internacionales seguiría representando en el Perú la tomó durante la última edición del Miss Grand International. Contó que la propia organización del certamen le consultó sobre el tema en plena competencia y que ella comunicó su decisión en ese momento.

También explicó por qué no había hablado antes del tema, a pesar del revuelo. Jessica Newton aseguró que prefirió esperar a que la organización internacional eligiera y presentara oficialmente a la nueva directora. “Si no me pronuncié antes, fue para dar a la organización el tiempo necesario para nombrar a una nueva dirección. Publicado el anuncio, le envié a Luciana un audio para felicitarla”, confirmó, despejando las dudas sobre si hubo comunicación con Fuster.

La empresaria aprovechó para recordar con cariño su legado: los once años que estuvo al mando del Miss Grand Perú. Resaltó las dos coronas doradas que Perú logró bajo su dirección, el reconocimiento que obtuvo como directora y las numerosas clasificaciones de las reinas peruanas en el concurso internacional. Ciertamente, ha dejado una valla alta.

Finalmente, Jessica Newton agradeció a todas las participantes que pasaron por sus manos y a la organización internacional por esta etapa. Se fue por la puerta grande, dejando un camino recorrido. Ahora solo nos queda ver qué tal le va a Luciana en este nuevo rol, ¿cambiará mucho el certamen?