Nicola Porcella y Victoria Justice: el 'ship' que nació entre tacos y miradas

Espectáculos

Nicola Porcella sigue conquistando al público mexicano y esta vez lo hizo compartiendo cámaras con Victoria Justice en una edición del programa mexicano 'Hoy'. Los dos participaron en una dinámica que incluyó la preparación de tacos mexicanos, así que la escena ya tenía todo para caer bien.

Lo que terminó de encender las redes fueron las miradas y las sonrisas que intercambiaron mientras conversaban. Las imágenes circularon rápido y de ahí salió el 'ship' que tiene a medio internet opinando.

El 'ship' que armó el público

Varios usuarios empezaron a 'shippear' a Nicola Porcella con Victoria Justice. Algunos fanáticos aseguran haber notado una conexión especial entre el peruano y la actriz de Hollywood; otros leen el momento como una simple muestra de simpatía y buena relación entre ambos. Y seamos honestos: en internet basta que dos personas se rían juntas frente a cámara para que ya les pongan fecha de boda.

Aclaración para los que ya están escribiendo el guion del romance: hasta el momento no existe más que ese coqueteo de miradas. Nada más.

Las reacciones llegaron de los seguidores de ambos, y sobre todo de quienes todavía recuerdan con cariño a Victoria Justice por su papel de Tori Vega en 'Victorious'.

Quién es quién en esta historia

Victoria Justice es una actriz, cantante y compositora estadounidense que alcanzó la fama internacional en las series juveniles de Nickelodeon. Nació el 19 de febrero de 1993 en Florida y se ganó al público como Lola Martínez en 'Zoey 101' y como Tori Vega en 'Victorious'. Después siguió su carrera en televisión, cine y música: protagonizó la serie 'Eye Candy' y participó en películas como 'Fun Size', 'The First Time', 'Más allá de la fiesta' y 'Un maridaje perfecto'.

Nicola Porcella, por su lado, es una figura peruana de la televisión y los realities que se ha ganado al público mexicano.

Un crossover que nadie tenía en la lista de predicciones del año, pero que ya dejó a más de uno imaginando escenarios.

¿Ship real o solo buena onda frente a cámara? Nosotros ya le tenemos nombre a la pareja; solo falta que alguien confirme los tacos.