Pops le escribió a su mamá por su cumpleaños y aniversario: “Me duele no poder estar”

Espectáculos

Paloma Fiuza, la Pops, se tomó sus redes sociales para celebrar a su mamá. La brasileña publicó un compilado de fotografías junto a ella para una fecha doble —cumpleaños y aniversario— y lo acompañó con una dedicatoria extensa, Arrancó con un saludo directo: “¡Mamá, feliz cumpleaños y feliz aniversario!”.

Para quien no la tenga fresca: Pops es una bailarina brasileña recordada por su paso por Mekano, en la televisión chilena, y también exchica reality. Mantiene su vínculo con el público de ese país, y no vive de la nostalgia: sigue en el baile, en los shows y en los negocios, con proyectos propios.

En el mensaje le agradeció a Dios por tener una madre como ella: una mujer incondicional que siempre estuvo a su lado, en las buenas y en las malas, que nunca dejó de apoyarla y que siempre ha sido su mayor ejemplo. También subrayó el papel que su progenitora tuvo en su vida personal y en su desarrollo profesional.

Le puso el mérito donde corresponde: si es quien es, si llegó hasta donde está y si pudo cumplir tantos sueños, es en gran parte gracias a ella. Agradeció sus consejos, su apoyo, sus enseñanzas y que creyera en ella incluso cuando las cosas no eran fáciles.

Lo que más resaltó fue la complicidad entre las dos y lo feliz que se pone su mamá con cada avance suyo. Se definió como la hija soñada, pero dejó claro que la bendición es mutua: su madre es, sin duda, una de las más grandes de su vida y también forma parte de cada uno de sus proyectos y anhelos.

La distancia que duele

El tramo más sentido llegó cuando habló de la distancia. Reconoció que le entristece no poder acompañar físicamente a su mamá en la celebración: “Hoy me duele no poder estar cerquita de ti...”, escribió. Le habría gustado abrazarla, llenarla de besos y celebrar juntas ese día tan especial.

Pero quiso dejarle claro que la lleva con ella siempre y que, aunque las separen algunos kilómetros, muy pronto van a estar juntitas otra vez. Cerró agradeciéndole por ser su mamá, su ejemplo y su apoyo incondicional, y diciéndole que la ama con todo el corazón y que se siente afortunada de ser su hija.

Popstar, su nuevo proyecto

Lo de Pops no es solo nostalgia televisiva. Atraviesa una nueva etapa profesional en la que combina sus proyectos empresariales con los espectáculos y el mundo del entretenimiento. En octubre de 2026 reveló que creó Popstar, un emprendimiento que desarrolla junto a su socio Daniel y que busca preparar a jóvenes que aspiran a trabajar en televisión.

La iniciativa contempla talleres y una zona de casting, pensados para que los participantes aprendan a desenvolverse frente a las cámaras y lleguen mejor parados a las audiciones.

Axé, Teletón y el reencuentro con Viñuela

Además sigue ligada a la música y al baile con presentaciones y eventos de Axé, y mantiene su vínculo con el público chileno. Durante la Teletón 2026 volvió a aparecer en la televisión nacional y protagonizó un reencuentro nostálgico con José Miguel Viñuela, con quien compartió en Mekano. Una instancia que revivió los recuerdos de una de las etapas más recordadas de su carrera.

Y si andas buscando cómo escribirle a tu mamá en su próximo cumpleaños, tranquilo: se vale inspirarse en el de Pops. Nosotros ya estamos tomando apuntes, y probablemente le copiemos también el cierre.