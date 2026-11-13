Se te pegó un chicle en el jeans: el truco del hielo que te salva el pantalón

Estilo de vida

Te pusiste tu jeans favorito, te sentaste donde sea sin pensarlo dos veces y de repente lo sientes: chicle pegado al pantalón. Es uno de esos pequeños accidentes de la vida diaria que te hacen creer que la prenda ya fue. El chicle se agarra fuerte de las fibras del tejido, se corre con facilidad si intentas frotarlo y, mientras más lo manipulas, más difícil se vuelve sacarlo. Antes de meter el jeans a la lavadora o de agarrar lo primero que tengas a la mano, hay un truco sencillísimo que vale la pena probar. Solo necesitas un cubo de hielo.

El problema no es el chicle, es la temperatura

El problema de fondo es que, cuando el chicle está blando, se pega con facilidad al tejido y puede extenderse todavía más con el roce. El frío, en cambio, le cambia la textura. Cuando el chicle se congela y se endurece, se vuelve menos elástico y se puede retirar más fácil de las fibras del jeans. Por eso el cubo de hielo puede convertirse en tu pequeño aliado en este apuro.

Lo primero que se te pasa por la cabeza cuando ves chicle pegado en el jeans es frotar con fuerza para que salga. No necesariamente es la mejor jugada. Al frotar puedes extender el chicle sobre una superficie más grande y presionarlo todavía más entre las fibras del tejido. Lo mismo pasa con el calor: si intentas ablandar el chicle con agua caliente o con cualquier otra fuente de calor, puede volverse aún más pegajoso y complicar la cosa. Por eso, al menos al inicio, mejor apuesta por el frío.

Manos a la obra: el paso a paso

Agarra un cubo de hielo y ponlo directamente encima del chicle. Déjalo ahí un buen rato, para que el chicle empiece a endurecerse con el frío. Y ojo con el impulso: no hay que frotar la zona. Al contrario, deja que el frío haga su trabajo solo, sin apurarlo.

Cuando el chicle esté lo suficientemente duro, intenta retirarlo con cuidado del tejido. Puedes usar las uñas o, si hace falta, un objeto sin filo, como el borde de una cuchara, para levantar el chicle con suavidad sin maltratar la tela. Lo importante es avanzar de a pocos, sin arrancar de golpe. Si queda un pedazo pegado, vuelve a poner el cubo de hielo en el punto y prueba otra vez cuando el chicle esté más duro.

Y si queda residuo, ¿qué hago?

Aunque ya hayas sacado la mayor parte del chicle, puede quedar un pequeño resto pegajoso sobre el jeans. En ese caso, no arranques de una con el frotado intenso. Puedes repetir el procedimiento con el cubo de hielo y retirar los restos de a pocos, igual que antes.

Después de sacar el chicle, sigue las indicaciones de lavado que aparecen en la etiqueta del jeans. Y antes de usar cualquier limpiador u otra sustancia, conviene revisar primero si es adecuada para ese tipo de tejido y, de ser posible, hacer una prueba en una parte que no se note.

Un chicle no tiene por qué arruinar tu jeans favorito

Que se te pegue un chicle en el jeans puede parecer una pequeña catástrofe, sobre todo si es un pantalón que te pones todo el tiempo. En realidad, no tienes por qué darlo por perdido. El truco del cubo de hielo se apoya en una idea bien simple: en vez de pelear con el chicle mientras está blando y pegajoso, lo endureces primero y después lo retiras con cuidado. Nada de frotar a lo bruto, nada de agua caliente, nada de improvisar con lo primero que tengas a la mano.

Así que la próxima vez que encuentres un chicle pegado en tu jeans, antes de empezar a frotar y antes de pensar que tu pantalón favorito ya fue, anda a la congeladora. Un cubo de hielo puede ser el primer paso más simple para resolver el problema.